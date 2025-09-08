Минобороны обновило правила выплаты помощи семьям погибших воинов.

Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией.

Правила выплаты помощи семьям погибших военных: что изменилось

Министерство обороны Украины внесло изменения в порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи.

Сейчас смотрят

Новые правила будут применяться к гибели, официально удостоверенной актом о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Условия и размер финансовой поддержки семей, чьи близкие погибли до этой даты, не меняются — 15 млн грн.

Выплаты семьям погибших воинов будут распределяться в несколько этапов. 3 млн грн (то есть 1/5 часть суммы) можно будет получить немедленно после оформления документов.

Остальные 12 млн грн будут выплачиваться в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно примерно 150 тыс. грн ежемесячно.

Минобороны отмечает, что введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных нужд семей украинских воинов.

— Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Помощь в случае гибели военнослужащего

Помощь в случае гибели военнослужащего также предусматривает предоставление социальных льгот и компенсаций. В частности, на медицину (бесплатные лекарства, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение), скидки на жилищно-коммунальные услуги и топливо, а также на внеочередной ремонт жилья.

Чтобы получить статус члена семьи погибшего, родственникам ветеранов войны или защитников необходимо подать документы в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства. Решение должно быть принято в течение месяца с момента подачи документов.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.