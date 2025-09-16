На время военного положения государством было урегулировано назначение и размер выплат украинцам пособия в связи с безработицей. Кроме того, 21 апреля 2022 года Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь в связи с безработицей в 2025 году и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

Как оформить пособие по безработице 2025

Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Но если нет такой возможности, то в электронном формате.

Куда обратиться, что получить статус безработного:

На единый государственный вебпортал электронных услуг Дія .

Средствами мобильного приложения Портала Дія

В случае технической возможности в электронной форме — средствами официального сайта Государственной службы занятости

Подать заявление по упрощенной форме могут граждане (в частности ВПЛ), которые находятся на временно оккупированных территориях Украины или на территориях, где ведутся либо велись боевые действия, и не имеют документов, необходимых для регистрации в качестве безработного.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто может получить пособие по безработице

Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.

В 2024 году пособие в связи с безработицей можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составит не менее 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Какой размер пособия в 2025 году

Во время военного положения размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

В 2024 году в Украине увеличилась минимальная заработная плата до 8000 грн. Соответственно, увеличились все, предусмотренные законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной зарплаты.

Согласно закону Украины № 4059-IX О Государственном бюджете Украины на 2025 год от 19 ноября 2024 года размер минимальной заработной платы в 2025 году составляет 8000 грн.

С 1 января 2025 года были пересмотрены размеры некоторых выплат и компенсаций, которые администрирует Государственная служба занятости.

Таким образом максимальное пособие по безработице 2025 составляет — 8 000 грн. В 2024 году этот показатель составлял 7100 грн.

Минимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 1500 грн, согласно постановлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы О минимальном размере пособия по безработице № 60 от 14.09.2023 года. Но это сумма для лиц без страхового стажа.

Напоминаем, что с 1 октября 2024 размер минимального пособия по безработице был увеличен на 500 грн, то есть с 2500 гривен до 3000 гривен.

Также продолжает действовать введенная компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, в частности:

для трудоустройства лиц I группы инвалидности — до 120 000 грн (15 минимальных заработных плат);

для трудоустройства лиц II группы — до 80 000 грн (10 минимальных заработных плат).

Компенсации помогут стимулировать работодателей к обустройству рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Это будет способствовать повышению уровня занятости среди этой категории населения.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице — 360 календарных дней, для людей предпенсионного возраста — 720 календарных дней.

Пособие в связи с безработицей будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока — 100%;

в дальнейшем — 50%.

Более того, размер пособия в связи с безработицей будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия в связи с безработицей, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет — 50%;

от 3 до 6 лет — 55%;

от 6 до 12 лет — 60%;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

более 30 лет — 80%.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.

Пособие по безработице 2025: что делать, если не приходят выплаты

Если выплаты прекратили поступать, возможно лицо утратило статус безработного.

Когда могут отказать в выплатах:

Лицом использовано право на пособие по безработице в пределах периода.

Лицу отказано в статусе безработного.

