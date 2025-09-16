Проверка статусов инвалидности в прокуратуре завершилась увольнением 57 прокуроров.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Восстановление доверия к системе правосудия начинается с изменений внутри самой системы

С июля 2025 года в Украине продолжается проверка обоснованности статусов инвалидности у работников органов прокуратуры.

Сейчас смотрят

— Этот вопрос с самого начала находится под моим личным контролем и остается под постоянным контролем Офиса генерального прокурора, — отметил Кравченко.

По его словам, восстановление доверия к системе правосудия начинается с изменений внутри самой системы.

По состоянию на 16 сентября из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности, 56 прокуроров покинули административные должности, еще 228 дисциплинарных жалоб находятся на рассмотрении.

— Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества, — подчеркнул генпрокурор.

Напомним, ранее Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум прокурорам — нынешнему и бывшему.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.