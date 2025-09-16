Согласно результатам последнего опроса КМИС, 54% взрослых мужчин и женщин, которые в настоящее время не проходят военную службу, готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину.

Сколько украинцев готовы присоединиться к Силам обороны

Среди всех мужчин, принявших участие в опросе, таких 63%, а среди женщин – 46%.

Среди мужчин до 60 лет большинство (60-64%) готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны Украины.

Совершенно не готовы или скорее не готовы – 38% респондентов.

— И среди украинских женщин значительная часть готова в случае необходимости вооруженно защищать Украину в составе Сил обороны, — отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 2-14 сентября провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.

Всего опрошено 1 023 респондента в возрасте от 18 лет. Речь идет о гражданах, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Источник : КМИС

