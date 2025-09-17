Качество водопроводной воды — тема, которая знакома каждому. Открыл кран, а там запах хлора, мутность или осадок в чайнике уже через пару дней. Иногда даже фильтр-кувшин не справляется, и тогда снова приходят мысли:

Может проще покупать воду в бутылях?

Но у этого варианта есть свои минусы. Во-первых, постоянные расходы. Семья из трех человек легко выпивает 200–300 литров в месяц, а это ощутимые деньги. Во-вторых, неудобство: носить бутыли, хранить их дома, ждать доставку. А еще пластик, который в итоге все равно нужно утилизировать.

Вот здесь и приходят на помощь проточные фильтры для воды. Это компактные системы, которые устанавливаются под мойку и подают воду сразу через отдельный кран. Удобно — налил стакан или поставил кастрюлю, и вода уже чистая. Не нужно ждать, как с кувшином, и не приходится думать о запасе бутылированной.

Сейчас смотрят

Важно, что проточные фильтры стоят доступно, особенно трехступенчатые модели. Они убирают механические примеси, хлор, запахи и делают вкус воды приятным. Для семьи это часто первый шаг к комфортной жизни, где пить воду из-под крана не страшно, а наоборот — приятно.

Преимущества проточных фильтров

Почему люди все чаще выбирают именно проточный фильтр, а не кувшин или воду в бутылях?

Быстро и удобно. Налил стакан или кастрюлю — и вода уже чистая. Не нужно ждать, пока кувшин “прокапает” литр.

Вкуснее еда и напитки. Чай без мутности, кофе без постороннего привкуса, супы с ярким вкусом — и все это из обычного крана.

Занимают минимум места. Система прячется под мойку, на кухне нет лишних банок и бутылей.

Выгодно. Один фильтр стоит как 2–3 месяца покупки воды в бутылях, а служит годами.

Просто в уходе. Картриджи меняются за 5 минут, без мастеров и инструментов.

Лучше, чем кувшин. Там картридж быстро забивается и очищает только от запаха хлора. Проточный фильтр работает глубже и стабильнее.

Альтернатива дорогим системам. Осмос дает идеальную воду, но стоит дороже и требует бака. Для большинства семей трёхступенчатый проточный фильтр — оптимальный баланс.

На практике такой фильтр — это переход от “воду приходится терпеть” к “приятно пить каждый день”.

Как выбрать недорогой проточный фильтр

При выборе обращайте внимание на:

Количество ступеней очистки. Три — оптимальный вариант для защиты от механики, хлора и запахов.

Комплектующие. Картриджи из угля, смолы, полипропилена — универсальный набор.

Габариты. Для установки под мойку важна компактность.

Ресурс. В среднем 1,5–2 тыс. литров или замена раз в 6 месяцев.

Цена и бренд. Стоимость в 2025 году начинается от 1999 грн, что дешевле постоянных покупок бутилированной воды.

Топ-5 недорогих проточных фильтров

5. Aquafilter WFP3 — трехступенчатая система (Польша)

Цена: от 1999 грн.

Классика для базовой очистки. Система включает полипропиленовый картридж, уголь и комбинированный фильтр. Убирает ржавчину, хлор и органику. Отличается доступной ценой и простым обслуживанием.

Подходит для: небольшой семьи, офисной кухни, как первый фильтр для воды.

4. Ecosoft Standard FMV3ECOSTD — украинский проточный тройной фильтр

Цена: от 2184 грн.

Фильтр с тремя стандартными колбами 10х2.5″. Вода проходит через:

1. Полипропиленовый картридж (удаляет песок и ржавчину).

2. Смесь угля и ионообменной смолы (умягчение, защита от хлора).

3. Прессованный уголь (улучшает вкус и цвет воды).

Плюс: компактный размер, удобный кран Капля, ресурс 1500 л.

3. Organic Master Trio — фильтр для жесткой воды

Цена: от 2368 грн.

Создан для украинских реалий с повышенной жесткостью. Очистка идет в три этапа:

механика;

смола (снижение кальция и магния);

активированный уголь.

После фильтра вода становится мягче, уходит запах хлора, исчезают посторонние привкусы. Ресурс до 1600 л.

2. Organic Smart Trio Leader — усиленная система

Цена: от 2960 грн.

Отличается наличием специальных картриджей Multisorb 9 и Multisorb 11, которые эффективно убирают железо и марганец.

Это особенно актуально для домов, где вода идет с примесями из старых труб. Плюсы:

расширенный набор функций;

до 2000 литров ресурса;

стильный кран Модерн.

1. Raifil TRIO-R — лидер среди недорогих фильтров

Цена: от 3312 грн.

Фильтр из Южной Кореи с прозрачной колбой и кнопкой сброса давления. Три ступени:

1. Полипропиленовый картридж (10 мкм).

2. Кокосовый уголь (удаляет хлор и органику).

3. Смола (умягчает воду).

Отличие: видно состояние картриджа, мягкая вода без накипи, ресурс 4000 л.

Где купить

Выбирая фильтр, важно не только сравнить характеристики, но и купить у надежного продавца.

В Украине оптимальным выбором будет интернет-магазин Aquapure.com.ua — здесь представлена вся линейка проточных фильтров, очень приятные цены, есть гарантия от производителя, консультации специалистов и быстрая доставка по стране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.