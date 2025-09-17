С временно оккупированных территорий удалось спасти еще 16 украинских детей.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

С ВОТ вернули еще 16 детей: что известно

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий вернули еще 16 украинских детей.

Сейчас смотрят

Среди них 15-летняя девушка, которая вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как россияне осудили по сфабрикованным делам ее родителей и старшего брата.

Также была спасена 14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра, которые потеряли дом и все вещи в результате пожара.

Еще одна девушка-подросток, которая жила вместе с родителями, три года почти не выходила из дома из-за страха, что оккупанты могут ее забрать.

10-летнего мальчика оккупационная служба опеки пыталась отобрать у родных родителей.

Сегодня все дети уже в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни.

— Спасибо команде Save Ukraine и партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задачу президента — вернуть всех украинских детей, — отметил Ермак.

Фото: Save Ukraine

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.