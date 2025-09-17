Владислава Ткаченко, редактор ленты
Задержка выплат ВПЛ 2025: куда звонить и к кому обращаться
В Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны, в 2025 году продолжают получать государственную помощь.
Для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная помощь от государства. Денежные выплаты предусматривают:
- 2 тыс. грн для лиц от 18 лет;
- 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.
Эти выплаты осуществляют ежемесячно. Факты ICTV узнавали, куда звонить и обращаться, если на карту не приходят выплаты ВПЛ.
Не приходят выплаты для ВПЛ: куда звонить и что делать
Первое, что стоит сделать, это не паниковать! Выплаты действительно могут задерживаться по техническим причинам, но все ВПЛ, которые имеют право на государственную помощь, их обязательно получат.
С 1 июля 2025 года произошли изменения в сфере социального обеспечения, поэтому теперь функции по назначению, перерасчету и выплате большинства видов государственной помощи, компенсаций и льгот переданы Пенсионному фонду Украины.
Это означает, что теперь именно ПФУ является главным учреждением, отвечающим за предоставление социальных выплат различным категориям граждан. Решение принято на основании правительственных постановлений №695, 765 и 766, и оно направлено на централизацию и упрощение системы соцзащиты.
Таким образом, все, кто имеет право на социальные выплаты, в частности семьи с детьми, малообеспеченные семьи, одинокие матери и отцы, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, должны обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.
Именно эта структура теперь отвечает за помощь при рождении ребенка, выплаты для детей с инвалидностью или под опекой, социальную поддержку малообеспеченных, компенсации по уходу, помощь ВПЛ, льготы, жилищные субсидии и другие виды помощи, определенные законом.
Подать документы на получение выплат или узнать о причинах задержки можно различными способами:
- обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в фронт-офисы в ЦНАПах,
- для тех, кто предпочитает дистанционное обслуживание, доступны современные цифровые инструменты, в частности
- официальный веб-портал ПФУ (pfu.gov.ua),
- мобильное приложение Пенсионного фонда,
- номер контакт-центра 0 800 500 680,
- портал Дія, где уже доступна часть услуг. В некоторых случаях документы можно подать даже через почтовое отделение — например, когда речь идет о продлении выплат без изменения условий.
Таким образом, теперь гражданам не нужно искать различные инстанции для решения социальных вопросов, ведь все функции сосредоточены в одном органе. Это делает систему более понятной, удобной и доступной, ведь Пенсионный фонд предлагает как традиционные каналы обращения, так и современные онлайн-сервисы.
При задержке выплат в ПФУ советуют:
- Проверить кабинет на портале ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua);
- Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или позвонить на горячую линию;
- Проверить реквизиты, документы, срок действия справок, не истек ли срок выплат;
- При необходимости — возобновить выплату или подать новое заявление.
Почему выплаты могут задерживаться
Причиной задержек могут быть технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.
Категории лиц, утративших право на помощь, указаны в Постановлении Кабинета Министров №94.
Получить помощь могут только те, кто соответствует определенным критериям имущественного положения.
Напомним, что изменились и сроки выплат денег. Выплаты осуществляются ежемесячно, согласно графику выплат Пенсионного фонда, как правило — с 4 по 25 число каждого месяца.
Кому из ВПЛ откажут в выплатах
Откажут в выплатах людям, которые приобрели в течение последних трех месяцев перед обращением автомобиль, младше пяти лет, и еще некоторым категориям лиц:
- Откажут в выплатах людям, которые оплатили услугу или работу на сумму более 100 000 грн, или приобрели недвижимость или земельный участок, валюту, ценные металлы и бумаги на сумму более 100 000 грн.
- Не имеют права на помощь, предоставляемую внутренне перемещенным лицам, люди, имеющие на депозите сумму более 100 000 грн.
- Не получат помощи те, кто имеет жилье площадью не менее 13,65 м² на одного члена семьи на территориях, где боевые действия не ведутся и не являются временно оккупированными.
- Помощь не назначат людям, которые в настоящее время находятся на государственном содержании или в местах лишения свободы.