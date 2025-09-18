Украина получила первые поставки вооружения по программе PURL — СМИ
В Украину доставили первое военное вооружение, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.
Об этом сообщил представитель НАТО в комментарии Суспільне и РБК-Украина.
Оружие США по программе PURL прибыло в Украину
По словам представителя НАТО, в ближайшее время ожидаются новые поставки.
Как утверждает источник, в рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) удалось профинансировать уже четыре пакета с вооружением. Из них два уже находятся на пути в Украину.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине.
Страны-партнеры финансируют приобретение американского вооружения из утвержденного перечня. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие закупается непосредственно в США.
Недавно стало известно, что администрация Белого дома одобрила пакеты американской военной помощи для Украины по механизму PURL, когда вооружение финансируется за счет стран НАТО.