Днем 19 сентября в мобильном приложении Киев Цифровой произошел технический сбой. На главной странице сервиса сообщается, что специалисты работают над устранением проблемы.

Основные возможности приложения Киев Цифровой в настоящее время недоступны для пользователей из-за технического сбоя. Сервисы находятся на ремонте, сколько он продлится — пока неизвестно.

— Сервисы на ремонте. Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока доступны только возможности в офлайне и уведомления о воздушной тревоге, — говорится на главной странице приложения Киев Цифровой.

Киев Цифровой — это государственное мобильное приложение для жителей столицы, которое было создано в 2021 году.

Оно предоставляет пользователям возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, оплачивать парковку, возвращать эвакуированный автомобиль, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города.

В начале сентября произошел масштабный сбой в работе сервисов Google. Пользователи жаловались на проблемы с поисковой системой, а также у них не работали YouTube, Gmail, Google Maps и Google Drive.

