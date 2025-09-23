В апреле 2025 года Министерство обороны Украины официально кодифицировало и разрешило к эксплуатации беспилотный FPV-авиационный комплекс Генерал Черешня. Эти дроны стали узнаваемыми на фронте еще с конца 2023 года, когда появились их первые опытные образцы.

О характеристиках и назначении дрона Генерал Черешня AIR читайте в нашем материале.

Комплекс Генерал Черешня: что известно

Модули комплекса могут нести различные боевые заряды в зависимости от задачи и применяются для поражения бронетехники, автомобилей и укрепленных точек противника, в частности блиндажей. Конструкция дронов базируется на рамах разных размеров и оснащается мощными электродвигателями.

Сейчас смотрят

Производитель описывает Генерал Черешня как дистанционно управляемый авиационный комплекс для поражения наземных целей. Линейка состоит из четырех модификаций — Черешня-7, -8, -9, -10 — которые отличаются размерами, продолжительностью и дальностью полета и грузоподъемностью.

Дроны могут комплектоваться дневными, ночными или тепловизионными камерами и не требуют специально подготовленной площадки для взлета и посадки. Развертывание и приведение в готовность занимает считанные минуты. Кроме того, система предусматривает механизм сброса боезаряда без самоуничтожения платформы.

Откуда появилось название Генерал Черешня

Первые успешные боевые применения зафиксированы в ноябре 2023 года — тогда Черешня-7 была использована для поражения живой силы в Донецкой области. Историю названия комплекса объяснял Рудольф Акопян, директор по стратегическим коммуникациям производителя. Он отметил, что позывной Генерал Черешня происходит от запорожского Telegram-канала Гнилая Черешня, который в начале широкомасштабного вторжения координировал разведку в регионе.

Администраторы канала использовали позывные Генерал Черешня и Солдат Лук. Их деятельность, по словам Акопяна, создавала значительные проблемы для оккупантов, а название стало символичным, поэтому его решили перенести и на название дронов.

Из-за рисков для производителей компания была вынуждена вывести часть производства из Запорожья, поэтому сейчас сеть предприятий-производителей разветвлена и расположена в разных регионах Украины. По оценке производителя, около 35-40% составляющих Генерал Черешня — украинского происхождения, но значительную часть комплектующих все еще поставляют из Китая из-за скорости производства, цены и масштаба доступных компонентов.

Дрон Генерал Черешня AIR: характеристики

Кроме ударных вариантов, создана и зенитная модификация, а именно Генерал Черешня AIR, как система для борьбы с вражескими разведывательными БПЛА. Для управления комплексом инженеры разработали наземную станцию, позволяющую оператору вести контроль из надежного укрытия на расстоянии десятков метров от оборудования. Производитель подчеркивает, что одной из главных задач системы является именно противодействие крыльям-шпионам противника.

Дрон Генерал Черешня AIR — украинский перехватчик дронов, выводящий из строя вражеские БПЛА типа Гербера, Орлан, ZALA и другие.

Дрон Генерал Черешня AIR дальность и скорость:

Имеет максимальную скорость около 170 км/ч и операционную дальность до 22 км.

Несет полезную нагрузку до 1,2 кг, находится в воздухе до 35 минут и поднимается на высоту до 7 000 м.

Оснащен дневной и тепловизионной камерами.

Дрон Генерал Черешня AIR, цена которого в десятки раз дешевле средств ПВО, может не просто наблюдать, но и эффективно нейтрализовывать вражеские цели.

Более 1000 подтвержденных поражений — только начало. Генерал Черешня AIR показывает, что сочетание интеллекта, скорости и точности делает такие системы мощным инструментом для защиты неба и безопасности городов.

Фото: Генерал Черешня

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.