Когда наступают холода, каждый задумывается, как обогреть дом с умом – чтобы было и тепло, и по карману не било. Электрические обогреватели быстро съедают киловатты, газ – удовольствие не из дешевых, а с дровами постоянно надо возиться.

Но есть альтернатива – тепловые насосы. Это устройства, которые помогают экономно обогреть дом, не прилагая лишних усилий.

Что это за техника и как она работает?

Тепловой насос извлекает тепло из окружающей среды – из воздуха, воды или земли – и направляет его внутрь дома. Принцип действия похож на холодильник, только наоборот: вместо охлаждения – нагрев. Даже при морозе за окном воздух содержит достаточно энергии, которую можно преобразовать в комфортное тепло в вашем доме.

Сейчас смотрят

Главное преимущество – насос не создает тепло, он его переносит. Электричество используется только для работы системы, а основная энергия берется у природы бесплатно.

Зачем устанавливать тепловой насос?

Экономия каждый месяц. Один киловатт электроэнергии может принести до 5 кВт тепла. Это в несколько раз эффективнее привычных обогревателей. Счета за отопление реально снижаются уже в первый сезон.

Экологическая безопасность. Без сжигания топлива, без дыма и выбросов. Никакого угарного газа и копоти – только чистое тепло и чистый воздух.

Комфорт в любое время года. Насос способен не только обогревать зимой, но и охлаждать летом. Плюс можно подключить его к системе горячего водоснабжения.

Надежность. Такие системы рассчитаны на долгие годы работы. Если грамотно установить – можно забыть о проблемах с отоплением на 10–15 лет.

Какие бывают тепловые насосы?

На выбор – два основных типа:

Моноблочные модели. Все узлы находятся в одном корпусе. Установка проще, но сам блок размещается только на улице.

Сплит-системы. Внешний и внутренний блоки разделены. Работают тише, могут устанавливаться ближе к жилым зонам, обеспечивают лучшую энергоэффективность.

Также различают инверторные и обычные насосы. Инвертор регулирует мощность в зависимости от текущей нагрузки, что снижает расход электроэнергии и продлевает срок службы оборудования.

Почему выбирают Aquaviva?

До 5 кВт тепла с 1 кВт потребления.

Надежная работа при температуре до -20°C.

Бесшумная работа, не мешает даже в спальне.

Управление с телефона – включайте заранее, пока едете домой.

Одинаково хорошо справляется с нагревом воздуха и воды.

Компактный дизайн – не портит внешний вид участка.

Как подобрать модель под свой дом?

Чтобы тепловой насос работал эффективно, важно учесть:

Общую площадь и уровень теплоизоляции.

Климат региона.

Наличие системы теплого пола или радиаторов.

Потребность в горячей воде.

Лучшее решение – обратиться к специалисту. Он поможет рассчитать оптимальную мощность, подберет подходящую модель и даст рекомендации по установке.

Тепловой насос от Акваполис – это современный подход к отоплению. Он помогает экономить, бережет природу, не требует сложного обслуживания и работает круглый год. Это надежный способ создать комфорт в доме, не завися от цен на газ и перепадов в коммуналке. Если вы хотите тепла, уюта и разумных расходов – тепловой насос станет правильным выбором.

Фото: Aquapolis

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.