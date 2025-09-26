Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание в пятницу, 26 сентября. Во время встречи были доклады о фронте – ключевых направлениях, а также ситуации на границе.

Зеленский об итогах военного совещания

Как заявил Владимир Зеленский, во время военного совещания присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и профильный заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

— Особое внимание — Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро, с начала операции уже освобождено 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км зачищены от российских диверсионных групп, — сказал глава государства.

Президент Украины рассказал, что общие потери войск России только в рамках этой операции составляют уже почти 3 тыс. человек. Большинство – это безвозвратные потери, обратил внимание Зеленский.

Сейчас смотрят

В то же время продолжается пополнение обменного фонда для Украины. Глава государства поблагодарил все украинские подразделения, привлеченные к проведению операции.

По его словам, во время военного совещания были доклады о ситуации в Купянске и на прилегающих территориях. Также они подробно обсудили ход действий ВСУ в целом в Харьковской и Донецкой областях.

Зеленский о сбивании российского Су-34 на Запорожье

Главнокомандующий ВСУ доложил о сбивании российского Су-34 в Запорожской области. Президент Украины поблагодарил воинов за меткость.

Глава государства подчеркнул, что именно этот самолет вместе с другими войска России применяли для ударов авиабомбами по Запорожью, другим украинским городам и селам.

Зеленский утверждает, что ВСУ планируют в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по Украине.

В то же время Украина работает с партнерами, чтобы дополнительно укрепить украинскую защиту неба. По итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке в эти дни есть соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам, сказал президент.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ доложил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство дронов-разведчиков.

— Вероятно, это венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах, — утверждает президент.

Глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и незамедлительно доложить о каждом зафиксированном факте.

Фото : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.