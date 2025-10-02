Издательство UA Comix в сотрудничестве с художником и режиссером-аниматором Сашей Даниленко создали новый социальный проект Киборчук о жизни в новой реальности.

Это история украинского спортсмена, который теряет части тела из-за войны, но снова и снова поднимается — с новыми протезами, навыками, но с той же несокрушимой душой. Это рассказ не только о киборге, но и о человеке, который каждый раз ищет причины жить дальше.

Центр комплексной медицинской помощи пострадавшим от войны UNBROKEN, где подобные трансформации видят каждый день, ведь их пациенты — военные и гражданские, пережившие минно-взрывные ранения, потерявшие конечности, но не потерявшие веру, стал главным партнером проекта Киборчук.

В рамках этого проекта было записано интервью с пациентами Центра.

Им задали один вопрос: Что помогает вам просыпаться каждый день?

Истории людей новой реальности

— Моя самая большая мотивация просыпаться утром — видеть, как побратимы продолжают бороться за свою жизнь, и поддерживать их в этом, — сказал 40-летний ветеран и пациент Центра UNBROKEN Николай Шот, который потерял на войне все конечности, но не силу духа.

К рядам защитников Николай присоединился в марте 2022 года. Воевал в составе бригады Холодный Яр. А тяжелое ранение получил в прошлом году в феврале вблизи Часового Яра. В результате минометного обстрела он мгновенно потерял и руки, и ноги.

— Жизнь не заканчивается из-за ампутации. Наоборот — у меня появилось еще больше планов, чем было до травмы, — подчеркнул он.

Обучаться пользоваться протезами Николаю помогала команда Центра UNBROKEN, а уже сегодня ветеран является наставником для НЕЗЛАМНЫХ. Несмотря на потерю всех конечностей, он ведет активный образ жизни.

— Каждое утро начинается с осознания, что у тебя нет ног и сейчас что-то будет болеть, но я встаю и иду вперед! — сказал командир взвода Владимир Савельев.

Он подорвался на мине, потерял обе нижние конечности, а затем в таком состоянии должен был скрываться от вражеского дрона. Сейчас же, после более чем десятка перенесенных операций, воин уже осваивал ходьбу на протезах в Центре UNBROKEN.

30-летний львовянин ранее занимался 3D-дизайном. Когда началась большая война, активно волонтерил и донатил. Летом 2023-го Владимир подписал контракт с армией и пополнил ряды защитников. Начинал службу как боевой медик. А тяжелое ранение получил уже как командир разведывательного взвода одного из стрелковых батальонов 116-й отдельной механизированной бригады.

Владимир говорит, что лучшим днем стал тот, когда он впервые встал на искусственные конечности. Это был момент принятия и одновременно победы над собой.

— Я просыпаюсь с мыслью о наших ребятах. Когда смотришь, каких усилий им стоит встать на ноги, я точно не имею права сдаваться! — отметила 31-летняя Оксана Лехняк, протезист из Черновцов.

Для нее война началась еще в 2014 году: она волонтерила, помогала военным, продавала собственные картины на аукционах, чтобы собрать средства на армию.

Больше всего жизнь девушки изменила личная утрата. В начале полномасштабного вторжения в ВСУ вступил ее родной брат Олег. В марте того же года он погиб, защищая Киевскую область.

Опыт потери подтолкнул Оксану к работе с военными и гражданскими, которые потеряли конечности из-за войны. И сегодня она создает протезы рук в Центре протезирования и ортезирования UNBROKEN и каждый день находит в этом смысл.

О проекте Киборчук

Киборчук — это не только герой живописи. Это каждый, кто сегодня снова собирает себя по частям. Это люди, которые учатся жить после травм, потерь, боли. Это все, кто ищет новые смыслы в новой реальности.

UNBROKEN — место, где эта трансформация становится возможной. Там восстанавливают тело и поддерживают душу, создавая условия для достойной жизни даже после самых тяжелых испытаний.

Искусство может стать терапией. А история — инструментом исцеления. Вместе с UA Comix UNBROKEN показывает: даже в самые темные времена рождаются новые символы силы и человечности.

10% прибыли от продажи рисунков и мерча будет направлено на поддержку пациентов UNBROKEN — людей, которым нужны протезы, VAC-терапия, современная реабилитация.

