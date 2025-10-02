Сейчас российские войска используют около 500-600 беспилотников в день, а украинская сторона — ориентировочно 100-150 дронов в ответ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Копенгагене.

Зеленский о применении дронов

По словам главы государства, увеличение финансирования поможет Украине выйти на аналогичные показатели по применению дальнобойных дронов.

Он отметил, что украинские воины в среднем запускают по России до 150 дронов в день — это в несколько раз меньше того количества, которое применяет Москва.

— У нас достаточно возможностей. Есть вопросы по финансам. Я говорил об этом с партнерами: в результате увеличения финансирования мы сможем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным дронам, — обратил внимание президент.

По мнению Зеленского, тогда россияне будут задавать больше вопросов лидерам в Кремле — это важно.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не наносила удары по гражданской инфраструктуре на территории России, а только отвечала на атаки Москвы по украинским объектам.

В то же время он отметил, что еще год назад Украина не имела возможностей для такого ответа.

— Теперь мы можем отвечать. Они чувствуют наши мощные ответы. Нам нужно немного больше финансирования, — утверждает Владимир Зеленский.

