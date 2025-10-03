Украинцы наиболее положительно относятся к таким странам, как Нидерланды, Канада, Норвегия, Латвия, Литва, Германия, Франция, Швеция, Великобритания, Эстония.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Отношение украинцев к странам

Так, Соединенные Штаты по уровню положительного отношения у респондентов заняли 16 место — положительно к ним относятся 69,6% опрошенных, а вот к Нидерландам — 89,3%.

К Словакии положительно относятся 49% украинцев. Отношение к Венгрии более негативное — положительно только 24,1% опрошенных. Также отрицательный баланс в Индии, Китае, Беларуси.

К России, несмотря на войну, положительное отношение сохраняют 2,4% опрошенных. Негативно и преимущественно негативно относятся 94,7%. К Беларуси положительно относятся 9,4% респондентов.

Польшу положительно оценивают 82,3% украинцев, поэтому она на 14 месте.

Также положительное отношение украинцы продемонстрировали к Дании, Финляндии, Чехии, Японии, Турции и Румынии.

74% украинцев благосклонно относятся к Польше, в частности 61% положительно оценивают предоставление гуманитарной помощи, а 44% считают положительным экономическое сотрудничество. В то же время только 19% респондентов считают хорошими отношения в отношении исторических событий.

