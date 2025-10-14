Большинство пенсионеров в Украине имеют небольшую пенсию. Если человек не может рассчитывать на финансовую поддержку от родственников или заранее не позаботился о сбережениях, он рискует оказаться в экономически уязвимом положении. В таком случае льготы могут очень помочь.

Что известно о льготах пенсионерам в Украине 2025 — читайте в материале Фактов ICTV.

Льготы пенсионерам в Украине в 2025 году: список

Согласно закону Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании минимальный размер пенсии по возрасту установлен в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Сейчас смотрят

Прожиточный минимум — 2920 гривен, а минимальная зарплата — 8000 гривен.

Минимальная пенсия в 2025 году составляет 2 361 гривны.

Это очень малая сумма, поэтому для облегчения финансового положения и социальной защиты пожилых людей, государство предлагает пенсионерам ряд льгот. Рассказываем о наиболее актуальных льготах пенсионерам в Украине.

Право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте и в пригородных поездах при наличии соответствующего удостоверения или справки ПФУ. На проезд в маршрутках льготы не применяются.

Право на субсидию в оплате ЖКУ

Для пенсионеров продолжает действовать право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размер зависит от дохода домохозяйства и стоимости услуг. Если расходы на оплату счетов за услуги ЖКУ превышают 15% от ежемесячного дохода, тогда можно оформить субсидию.

Для ее получения необходимо обратиться в социальные службы и предоставить заявление и декларацию о доходах.

Также пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие опыт работы в определенных профессиях, могут воспользоваться 100% скидкой на оплату коммунальных услуг.

Имеют право на льготу следующие работники:

медицинские работники, фармацевты;

педагогические работники;

работники музеев и библиотек;

специалисты по защите растений;

работники государственных и коммунальных культурных учреждений и учреждений образования.

Эта льгота также касается приобретения твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа.

В то же время пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы, сообщают в ПФУ.

Льготы на отопление

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2025 году государство оказывает поддержку гражданам, которые отапливают свои дома исключительно твердым топливом и не пользуются централизованным отоплением, газом или электроотоплением. Такие домохозяйства могут рассчитывать на жилищную субсидию, льготы или денежную помощь для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Кроме того, граждане могут одновременно пользоваться субсидией или льготой и для оплаты других жилищно-коммунальных услуг — в частности электроэнергии, водоснабжения, газа для приготовления пищи и вывоза мусора.

Жилищная субсидия на твердое топливо предоставляется один раз в год — на отопительный сезон. Для ее оформления необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах по установленной форме.

Льгота на твердое топливо также предоставляется ежегодно тем гражданам, которые внесены в соответствующий Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для получения льготы необходимо подать заявление по установленной форме и справку, подтверждающую наличие в доме печного отопления.

Право на получение бесплатной юридической помощи

Для пенсионеров предусмотрена бесплатная юридическая помощь, которая обеспечивается государством и полностью (частично) финансируется за счет государственного бюджета. Проконсультироваться с юристом можно при решении вопросов по начислению пенсий, социальных выплат, имущественных проблем и тому подобное.

Отмена уплаты земельного налога

Пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога, согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины. Однако пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют права на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, а именно 60 лет.

Бесплатная парковка

Многие пожилые люди не знают, что могут бесплатно парковать свои автомобили на платных парковках.

Возрастные доплаты для пенсионеров 2025 года

Некоторые пенсионеры в 2025 году получат повышенные выплаты — надбавки при достижении определенного возраста.

Пенсионные выплаты повысили пенсионерам, которые достигли 70, 75 или 80-летия. Главным условием начисления доплаты является то, что пенсия получателя не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Возрастные доплаты назначаются в следующих размерах:

для лиц, которым исполнилось 70 лет и до 75 лет — 300 грн;

и до 75 лет — 300 грн; для лиц, которым исполнилось 75 лет и до 80-летия — 456 грн;

для лиц, которым исполнилось 80 лет — 570 грн.

При этом к пенсии доплачивается только одна компенсационная доплата (несколько доплат за разные возрастные категории не доплачиваются), — указано на сайте ПФУ.

Пенсионеры старше 80 лет могут получить дополнительные деньги к пенсии, но такую помощь нужно оформлять. Специальная надбавка к пенсии выплачивается не всем пенсионерам, а лишь определенным категориям.

Дополнительные выплаты могут получить:

пенсионеры, возраст которых более 80 лет;

лица, получающие пенсию по возрасту;

пенсионеры, которые проживают сами или нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Какие налоги не платят пенсионеры

Пенсионеры, получающие выплаты по возрасту, могут не платить земельный налог.

Это возможно при условии, если участок пенсионера соответствует определенным лимитам:

участки до 0,01 гектара — предназначены для строительства гаражей;

участки до 0,10 гектара — предназначены для дачного строительства;

участки до 0,12 гектара — предназначены для садоводства;

участки до 0,25 гектара — предназначены для строительства жилых домов и хозяйственных сооружений в селах;

участки до 0,10 гектара — предназначены для жилищного строительства в городах;

участки до 0,15 гектара — предназначены для жилищного строительства в поселках городского типа;

участки до 2 гектаров — предназначенные для личного крестьянского хозяйства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.