Четвертый год полномасштабного вторжения не оставляет места для сомнений: за свое нужно бороться. И все больше украинцев становятся частью этой борьбы.

Первым возникает вопрос: Чем я могу быть полезен? Сегодня попробуем ответить.

Где посмотреть актуальные вакансии в армии

Если в 2022 году едва ли не единственным способом присоединиться к рядам ВСУ была живая очередь в военкомат, то сегодня большинство бригад имеет свои рекрутинговые центры. В частности, Азов, который размещает вакансии на сайте. Там вы можете увидеть свободные должности, требования, обязанности и условия службы.

12 бригада специального назначения Азов НГУ масштабируется и приглашает добровольцев в свои ряды:

Боевые подразделения.

Медицинская служба.

Тиловые должности.

Гражданские, рядовые, сержанты и офицеры — здесь умения каждого мотивированного гражданина будут реализованы в общей борьбе.

Как не ошибиться в выборе должности

Выбирайте только то, что вызывает интерес. Или же специальность, в которой у вас есть опыт или базовые знания.

В бригаде НГУ Азов открыто более 30 специальностей: водители, медики, SMM-специалисты, операторы БпЛА и многие другие. Здесь вы можете применить как свои гражданские навыки, так и начать карьеру в военном деле без опыта.

Если же пока не имеете большого опыта работы, но стремитесь защищать свое рядом с единомышленниками – стоит обратить внимание на годовой контракт для молодых специалистов. Подробнее об условиях читайте ниже, а также на сайте azov.org.ua.

О контракте 18-24: условия, особенности, преимущества

В начале 2025 года стартовал новый проект от Министерства обороны Украины, направленный на привлечение мотивированной молодежи и формирование нового поколения воинов.

Основные условия контракта:

заключается сроком на 1 год;

возраст добровольца – от 18 до 24 лет;

несение службы на боевых должностях;

наличие полного общего среднего образования;

отсутствие судимостей.

Также бригада Азов имеет предложение для тех, кто хочет работать с БпЛА: контракт, основанный на базовом 18-24, но с фиксированным сроком службы 2 года.

Преимущества контракта

Новобранец получит окружение единомышленников, высокое материальное обеспечение и социальные гарантии.

Общая сумма, согласно условиям контракта, – 1 млн грн.

Выплата осуществляется в три этапа: 200 тыс. сразу после подписания контракта, и по 400 тыс. дважды в течение 365 дней службы.

Молодые добровольцы имеют право на полное медицинское обеспечение, в частности стоматологическое лечение.

Также льготы на коммунальные платежи и бесплатный проезд в общественном транспорте.

А по окончании контракта – право обучения в учебных заведениях по квотам.

Страна нуждается в сильной и мотивированной армии. Нам есть что беречь и защищать. А ваши умения и стремления необходимы на поле боя и в тылу. Станьте на защиту дома. Присоединяйтесь к бригаде НГУ Азов.

