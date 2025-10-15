Как стать бойцом Азова: все о путях присоединения к 12 бригаде НГУ
Четвертый год полномасштабного вторжения не оставляет места для сомнений: за свое нужно бороться. И все больше украинцев становятся частью этой борьбы.
Первым возникает вопрос: Чем я могу быть полезен? Сегодня попробуем ответить.
Где посмотреть актуальные вакансии в армии
Если в 2022 году едва ли не единственным способом присоединиться к рядам ВСУ была живая очередь в военкомат, то сегодня большинство бригад имеет свои рекрутинговые центры. В частности, Азов, который размещает вакансии на сайте. Там вы можете увидеть свободные должности, требования, обязанности и условия службы.
12 бригада специального назначения Азов НГУ масштабируется и приглашает добровольцев в свои ряды:
- Боевые подразделения.
- Медицинская служба.
- Тиловые должности.
Гражданские, рядовые, сержанты и офицеры — здесь умения каждого мотивированного гражданина будут реализованы в общей борьбе.
Как не ошибиться в выборе должности
Выбирайте только то, что вызывает интерес. Или же специальность, в которой у вас есть опыт или базовые знания.
В бригаде НГУ Азов открыто более 30 специальностей: водители, медики, SMM-специалисты, операторы БпЛА и многие другие. Здесь вы можете применить как свои гражданские навыки, так и начать карьеру в военном деле без опыта.
Если же пока не имеете большого опыта работы, но стремитесь защищать свое рядом с единомышленниками – стоит обратить внимание на годовой контракт для молодых специалистов. Подробнее об условиях читайте ниже, а также на сайте azov.org.ua.
О контракте 18-24: условия, особенности, преимущества
В начале 2025 года стартовал новый проект от Министерства обороны Украины, направленный на привлечение мотивированной молодежи и формирование нового поколения воинов.
Основные условия контракта:
- заключается сроком на 1 год;
- возраст добровольца – от 18 до 24 лет;
- несение службы на боевых должностях;
- наличие полного общего среднего образования;
- отсутствие судимостей.
Также бригада Азов имеет предложение для тех, кто хочет работать с БпЛА: контракт, основанный на базовом 18-24, но с фиксированным сроком службы 2 года.
Преимущества контракта
Новобранец получит окружение единомышленников, высокое материальное обеспечение и социальные гарантии.
Общая сумма, согласно условиям контракта, – 1 млн грн.
Выплата осуществляется в три этапа: 200 тыс. сразу после подписания контракта, и по 400 тыс. дважды в течение 365 дней службы.
Молодые добровольцы имеют право на полное медицинское обеспечение, в частности стоматологическое лечение.
Также льготы на коммунальные платежи и бесплатный проезд в общественном транспорте.
А по окончании контракта – право обучения в учебных заведениях по квотам.
Страна нуждается в сильной и мотивированной армии. Нам есть что беречь и защищать. А ваши умения и стремления необходимы на поле боя и в тылу. Станьте на защиту дома. Присоединяйтесь к бригаде НГУ Азов.
Фото: Азов