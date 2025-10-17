Готова ограничить контент: Нацполиция указала на связи сериала Маша и Медведь с РФ
Национальная полиция Украины подтвердила связи детского мультсериала Маша и Медведь с Россией и заявила о готовности присоединиться к ограничению этого контента в Украине.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.
Маша и Медведь – связи с РФ
По данным полиции, официальный сайт мультсериала размещен на российском домене .ru, а официальные страницы проекта в соцсетях содержат ссылки на запрещенную в Украине платформу VK. Хотя пользователей якобы перенаправляют на нейтральные домены, это не отменяет связи со страной-агрессором.
Правоохранители отметили, что в случае принятия решения о санкциях против мультфильма, Нацполиция готова участвовать в процессе ограничения распространения контента на территории Украины.
В то же время Кабмин уже передал соответствующее обращение в СБУ, СНБО, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, МВД и Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Маша и Медведь – инструмент пропаганды
Юрчишин напомнил, что исследовательницы Ольга Тищук-Вольская и Оксана Мороз ранее обратили внимание на элементы российской пропаганды в мультсериале – от безнаказанного поведения главной героини до сцен, где она изображена в советской фуражке с красной звездой или шлеме танкиста. По словам нардепа, это типичная для России милитаризация детского контента.
– Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы вторгнуться в мозги наших детей. Родители часто не обращают внимания, что включают детям на YouTube. Мы должны очистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта. Потому что, как видим, российская пропаганда проникает абсолютно везде, где может это сделать, – подчеркнул нардеп.
По данным аналитической компании Sub Sub, украиноязычный YouTube-канал Маша и Медведь входит в десятку самых популярных детских каналов, зарегистрированных в Украине. Он собрал более 800 млн просмотров только за 2025 год. В описании канала указана Украина, однако встроенные ссылки ведут на российские ресурсы, пишет Детектор Медиа.
Сколько заработал сериал на украинцах
Руководительница Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук-Вольская подсчитала, что только за 2025 год российские владельцы мультсериала могли заработать на украинских просмотрах более $2,4 млн долларов.
– Вот и донаты на российскую армию. А этот канал существует более 11 лет, – отметила эксперт.
Мультсериал Маша и Медведь создан российской студией Animaccord. В 2017 году Госкино уже рассматривало вопрос правомерности его трансляции из-за наличия в нем имперских нарративов.
Несмотря на украинскую озвучку и локализацию, экономическая выгода от просмотров остается на стороне РФ. Ярослав Юрчишин подчеркнул, что такие случаи доказывают необходимость государственной поддержки создания украинских анимационных проектов, чтобы заменить российский контент собственным качественным продуктом.