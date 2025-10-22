В предоставлении помощи малообеспеченным семьям с 1 ноября 2025 года произойдет ряд изменений.

Как именно можно рассчитать помощь малообеспеченной семье и что в целом стоит знать о финансовой помощи малообеспеченным семьям в ноябре 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Срок идентификации продлен: что стоит знать

Пенсионный фонд сообщил в октябре, что необходимость пройти физическую идентификацию для предоставления помощи малообеспеченным семьям продлили до 1 ноября.

Это касается в первую очередь тех получателей социальной помощи, которые получали выплаты с февраля 2022 по июнь 2025 годов.

Без прохождения физической идентификации выплаты будут прекращены автоматически.

Инструкция по прохождению физической идентификации выглядит так:

прийти в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом или воспользоваться услугой Дія.Підпис в личном кабинете на портале электронных услуг ПФ;

воспользоваться видеосвязью, только предварительно нужно подать заявку на портале ПФ;

обратиться в дипломатическое учреждение за рубежом.

В то же время лица, которые уже потеряли выплаты в сентябре 2025 года, могут обратиться в территориальный орган фонда для назначения возобновления выплат.

В Пенсионном фонде также отметили, что получатели государственных социальных услуг, которым в сентябре 2025 года прекращены выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и необходимыми документами для назначения и продолжения выплат.

Помощь для малообеспеченных семей от УВКБ ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что планирует оказать помощь украинцам из прифронтовых общин для подготовки к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов.

Ожидается, что на поддержку домохозяйств будет выделяться по 19,4 тыс. грн.

Это одноразовая денежная помощь, которая поможет семьям в прифронтовых районах приобрести твердое топливо для отопления зимой.

На помощь могут претендовать граждане, проживающие на дату подачи заявления в таких регионах: Сумская, Харьковская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Черниговская области.

Приоритет будет предоставляться гражданам, проживающим в населенных пунктах/территориальных общинах в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с РФ или линии фронта.

Помощь для малообеспеченной семьи: как рассчитать

Отметим, что за помощью малообеспеченной семье в Украине могут обратиться лица, признанные принадлежащими к этой категории.

Такими считаются те, кто имеет совокупный доход, не превышающий прожиточный минимум.

Прожиточный минимум конкретной семьи можно посчитать, если сложить прожиточные минимумы каждого члена семьи.

По состоянию на 1 ноября 2025 года, если считать прожиточный минимум семьи из четырех человек – матери, отца и двух детей в возрасте до шести и от шести до 18 лет, то их сумма прожиточного минимума, согласно госбюджету-2025, составит:

Мать (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + отец (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + ребенок до шести лет + ребенок в возрасте от шести до 18 лет.

Расчет: 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Поэтому, если совокупный доход вашей семьи меньше рассчитанной суммы, помощь, на которую можно рассчитывать, равна разнице между полученным результатом и фактическим доходом семьи.

Кроме того, согласно закону “О государственном бюджете Украины на 2025 год”, прожиточный минимум для предоставления помощи малообеспеченной семье повысили на 5%.

Согласно ст. 9 этого закона, в 2025 году уровень прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму населения достиг:

+60% от минимума добавляется для трудоспособных лиц (увеличился с 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

+145% от минимума добавлено для детей (до 6 лет – вырос с 3 588,2 грн до 3 716,35; с 6 до 18 лет – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

+100% – лицам, утратившим трудоспособность, а также людям с инвалидностью.

На поддержку малообеспеченным семьям в целом хотели направить 19,7 млрд грн. В Минсоцполитики считают, что такие расходы помогут обеспечить самые уязвимые малообеспеченные семьи.

Базовая социальная помощь с 1 января 2026 года: что нужно знать

Постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин с 1 января 2026 года хочет ввести для украинцев новую базовую социальную помощь.

Для этого приняли проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи, по которому планируют трансформировать государственную соцпомощь для малообеспеченных семей в базовую социальную помощь. Таким образом они хотят объединить отдельные виды государственной помощи.

– Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства, – объясняют авторы проекта.

Таким образом, размер базовой соцпомощи будут определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным доходом семьи.

Базовая величина для семьи будет определяться на уровне 100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя) и 70% такой величины для каждого следующего ее члена.

Между тем на каждого ребенка младше 18 лет и на лиц с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагают определять на уровне 100% от такой базовой величины.

