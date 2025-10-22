Отопительный сезон начался не во всех городах, однако отдельные объекты, в частности больницы, детские сады и некоторые школы, уже могут похвастаться теплом. Вместе с началом отопительного сезона возникает немало вопросов, связанных с работой системы отопления.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев батарей и избежать неприятностей, стоит заранее подготовиться и проверить состояние радиаторов.

Как правильно выпустить воздух из системы отопления, читайте в нашем материале.

Когда нужно стравливать воздух из батарей

Воздух, попавший в систему отопления, может создать серьезные проблемы, ведь радиаторы прогреваются неравномерно, в трубах слышно бульканье, а в помещении становится ощутимо холоднее. Чтобы этого избежать, нужно вовремя обнаружить и удалить воздух из батарей, а также знать, как предотвратить повторное образование воздушных пробок.

Признаки, указывающие на наличие воздуха в системе:

радиаторы нагреваются неравномерно;

слышен шум, бульканье или гул в батареях и трубах;

при легком постукивании звук напоминает пустой металлический отзвук.

Если такие симптомы есть, нужно немедленно спустить воздух. Иначе в системе может появиться застой, батареи перестанут эффективно греть, а в холодный период отдельные участки трубопровода даже могут замерзнуть. Особенно это опасно для старых металлических труб, ведь контакт с воздухом ускоряет коррозию и может привести к протечкам.

Как спустить воздух из батареи отопления

Способ зависит от типа подключения системы. В многоквартирных домах с нижним разливом доступ к стоякам находится в подвале, а сверху — на чердаке или в квартирах верхних этажей — установлен специальный кран Маевского. Именно через него и выпускают воздух.

Инструкция, как правильно выпустить воздух из батареи:

Подготовьте отвертку или специальный ключ для откручивания крана.

Возьмите емкость для воды и подставьте ее под место слива.

Найдите кран Маевского — обычно он расположен сбоку в верхней части батареи.

Осторожно поверните кран против часовой стрелки примерно на пол-оборота.

Когда из отверстия начнет выходить вода без пузырьков, закрутите кран обратно.

Если квартира находится на нижнем этаже, нужно согласовать процедуру с соседями, чтобы они спустили воздух на верхних уровнях.

Как спустить воздух из старых батарей

На старых чугунных батареях вместо крана могут быть заглушки. Они часто ржавеют, поэтому перед откручиванием следует нанести специальное средство для размягчения соединения, дать ему подействовать, а затем воспользоваться разводным ключом. Под рукой желательно иметь тряпку — на случай внезапной утечки воды.

Перед любыми работами обязательно перекройте подачу теплоносителя. Если заглушку невозможно снять даже после обработки, ее высверливают при перекрытом стояке, а после удаления воздуха отверстие закрывают и герметизируют.

Это сложный и трудоемкий процесс, поэтому во многих случаях стоит рассмотреть вариант замены старых батарей на современные модели, которые уже имеют автоматические отводы, самостоятельно удаляющие пробки, не требуя вмешательства пользователя. Или же вызвать специалиста.

