Первые из 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen для Украины должны появиться в следующем году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 октября.

Зеленский о самолетах Gripen для Украины

— Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача. Ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen. И это хороший выбор, — сказал глава государства.

По его словам, Украина рассчитывает получить 150 многоцелевых истребителей Gripen, а первые поставки самолетов должны состояться в следующем году.

По мнению президента Украины, Gripen — это часть гарантий безопасности, ведь при наличии таких истребителей Воздушные силы ВСУ будут иметь возможность полноценно защитить небо.

Глава государства обратил внимание, что ранее еще не было такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины.

Владимир Зеленский убежден, что это историческое достижение. Он подчеркнул, что украинская сторона будет работать для полной реализации договоренностей.

