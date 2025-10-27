Пенсии-2025: что изменится с 1 ноября и будет ли повышение
В ноябре изменений в выплатах для пенсионеров не предвидится. Однако некоторым категориям граждан до 1 ноября необходимо пройти идентификацию.
Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 ноября и стоит ли ожидать повышения пенсий.
Прохождение физической идентификации получателей выплат
В Пенсионном фонде напоминают, что срок для прохождения физической идентификации получателей отдельных видов государственных выплат продлили до 1 ноября 2025 года.
Так, физическую идентификацию должны пройти граждане, которые на начало полномасштабной войны состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты на других территориях.
Это касается получателей государственных социальных пособий: лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.
Отмечается, что идентификацию можно пройти с помощью видеосвязи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. На портале электронных услуг Пенсионного фонда пользователям нужно заполнить онлайн-форму заявления во вкладке Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.
После этого гражданин получит уведомление о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда.
Пенсии с 1 ноября: надбавки лицам старше 70 лет
Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.
Размер надбавки к пенсии 2025:
- 70-74 года – доплата 300 грн;
- 75-79 лет – 456 грн;
- 80+ лет – 570 грн.
Для начисления этой надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд – все происходит автоматически.
Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном уходе, также могут претендовать на доплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебной комиссии, где должна быть указана необходимость постороннего ухода. Если документ выдан ранее и имеет отметку бессрочно, он является действительным.
Кроме медицинской справки, необходимо предоставить документ о составе семьи; подтверждение, что нет трудоспособных родственников, и заявление в Пенсионный фонд.
Пенсии для матерей тяжело больных детей
В Пенсионном фонде отмечают, что матери, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (которым не установили инвалидность), имеют право на назначение досрочной пенсии по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
К этой категории детей относятся:
- дети, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы,
- тяжелым врожденным пороком развития,
- редким орфанным заболеванием,
- онкологическим, онкогематологическим заболеванием,
- детским церебральным параличом,
- тяжелым психическим расстройством,
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
- острое или хроническое заболевание почек IV степени,
- дети, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.
Признание тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность, удостоверяется соответствующим удостоверением или справкой медицинского учреждения о том, что ребенок имел вышеуказанные заболевания до достижения шестилетнего возраста.
Выплаты на Дія.Картку
В конце июля правительство утвердило запуск Дія.Картки, на которую можно получать пенсии, помощь от международных организаций, выплаты для внутренних переселенцев, а также по программам еМалятко и Пакунок школяра.
Пенсии для военнослужащих
В июле Верховная Рада зарегистрировала законопроект №13461 о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Парламентарии предлагают включить в расчет пенсии вознаграждение, полученное во время военного положения. Документ находится на рассмотрении комитета Рады.
По прогнозам, расходы на реализацию законопроекта в 2025 году составят в среднем за месяц около 590,3 млн грн, которые можно профинансировать за счет внеплановых поступлений в госбюджет, сокращением не первоочередных расходов, в результате легализации теневого сектора экономики и неформальной занятости, а также недопущения укрытия налогов в оффшорных зонах.