Как узнать свою группу отключения света: список областей
Из-за повреждения украинских энергетических объектов в результате ракетных и дроновых атак россиян на территории Украины периодически вводят графики отключений электроэнергии.
Факты ICTV подготовили списки сайтов и ресурсов для каждой области Украины, где можно определить свою группу и часы отключений.
Стоит отметить, что все графики будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему.
Как узнать очередь отключения света — читайте далее в материале.
Киев — график отключения света
Жители столицы могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свою улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.
Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть вероятное выключение света.
Информацию об отключении также можно посмотреть на сайте ДТЭК. Процедура одинакова: вводите свой адрес и смотрите, когда не будет света.
Киевская область — график отключения света
Жители области могут проверить свою группу и время отключения электроэнергии на сайте ДТЭК.
- Перейдите по ссылке.
- Укажите свой населенный пункт.
- Введите улицу и номер дома.
- На экране появится ваш график отключений.
Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.
Чернигов и область — график отключения света
На сайте отмечают, что жители Черниговщины могут следить за дальнейшими изменениями на информационных ресурсах компании:
- на сайте;
- на странице АО Черниговоблэнерго в Facebook.
Житомирская область — график отключения света
Жители Житомирщины могут просмотреть информацию о графиках и группах отключений на официальном сайте Житомироблэнерго.
За изменениями в графиках следите на сайтах Житомироблэнерго и Житомирской ОГА.
Винница и область — график отключения света
Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:
- на официальном сайте Винницаоблэнерго;
- в личном кабинете потребителя;
- с помощью Telegram-бота.
Полтавская область — график отключения света
Получить информацию о графиках отключений можно в личном кабинете, а также с помощью удобных мессенджеров:
- в Viber по ссылке;
- в Telegram @PltOblEnergo.
Также посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в мобильном приложении для Android.
Следите за обновлением на официальном сайте Облэнерго Полтавщины.
Закарпатская область — график отключения света
Просмотреть подробный график отключений можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.
Потребители не поделены на группы, однако в графике вы можете найти свой город и посмотреть, в какие часы света не будет именно у вас.
Ровно и область — график отключения света
Детальные графики отключений электроэнергии для города Ровно можно посмотреть на сайте Ровнооблэнерго.
Также ознакомиться с перечнем запланированных отключений можно в личных кабинетах потребителей:
Сумы и область — график отключения света
На сайте Сумыоблэнерго в разделе Отключение необходимо выбрать тип отключения света (аварийный, плановый или весь график) и указать свой регион. Система автоматически покажет результат.
Найти очередь, к которой относится ваш адрес или населенный пункт, вы можете в личном кабинете E-Svitlo. Там нужно перейти в раздел Бытовой потребитель, указать свой лицевой счет и нажать на отметку Отключения.
Прикарпатье — график отключения света
Графики отключений для всех районов, городов и населенных пунктов Прикарпатья можно посмотреть на сайте Прикарпатьеоблэнерго:
- Перейдите по ссылке.
- Найдите и нажмите График аварийных выключений.
- Найдите свой населенный пункт в одной из очередей.
Отследить информацию об отключениях и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Днепр и область — график отключения света
Жители Днепропетровщины могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свой населенный пункт, улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.
Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть выключение света.
Информацию о своей группе и времени отключения также можно найти на сайте ДТЭК Днепровские электросети по ссылке.
Львов и область — график отключения света
Чтобы узнать графики отключений, которые действуют на Львовщине, перейдите по ссылке.
Жители других областей могут узнать свою группу и график отключений:
- Одесса и область — на сайте ДТЭК Одесские Электросети;
- Николаев и область — на сайте Николаевоблэнерго;
- Запорожье и область — на сайте Запорожьеоблэнерго;
- Закарпатье — следите за новостями на сайте облэнерго;
- Хмельницкий и область — на сайте Хмельницкоблэнерго в разделе Отключение;
- Черкассы и область — на сайте Черкассыоблэнерго.