Украинские Воздушные силы довольно часто фиксируют ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К. Что известно об истребителях МиГ-31, а также их технических характеристиках – читайте в материале Фактов ICTV.

МиГ-31: что это

Это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

МиГ-31 – двухместный и сверхзвуковой самолет, разработанный в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155 (сегодня это Открытое акционерное общество Российская самолетостроительная корпорация МиГ).

Этот истребитель конструировали по схеме самолета МиГ-25, но с двухместным экипажем –- летчик и штурман-оператор.

Сначала МиГ-31 разрабатывался для перехвата авиационных крылатых ракет, и несколько лет полки МиГ-31 имели статус спецназа в составе ПВО.

Сегодня истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

Кроме того, МиГ-31 способен работать при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Модификации

Истребитель имеет немалое количество модификаций:

МиГ-31Б – серийная модификация МиГ-31, оснащенная системой дозаправки в воздухе.

– серийная модификация МиГ-31, оснащенная системой дозаправки в воздухе. МиГ-31БС – МиГ-31, модернизированный до уровня МиГ-31Б, но без функции дозаправки в воздухе.

– МиГ-31, модернизированный до уровня МиГ-31Б, но без функции дозаправки в воздухе. МиГ-31БСМ – модернизация МиГ-3Б 2014 года без дозаправки в воздухе.

– модернизация МиГ-3Б 2014 года без дозаправки в воздухе. МиГ-31БМ – современная версия МиГ-31.

– современная версия МиГ-31. МиГ-31Д – способен нести противоспутниковую ракету 79М6 Контакт для поражения орбитальных объектов, которые летят довольно низко.

способен нести противоспутниковую ракету 79М6 Контакт для поражения орбитальных объектов, которые летят довольно низко. МиГ-31Ф – многоцелевой фронтовой истребитель, предназначенный для атак наземных целей.

– многоцелевой фронтовой истребитель, предназначенный для атак наземных целей. МиГ-31К – может нести ракеты Кинжал.

Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1 100 км.

Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной наземной цифровой системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО.

Эти истребители являются носителями ракет Х-47м Кинжал и Р-37.

Х-47М Кинжал – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, по внешнему виду подобный баллистическому ОТРК Искандер.

Стоит отметить, что далеко не каждый МиГ-31 имеет возможность запуска этой ракеты. Для этого предназначена отдельная модернизация МиГ-31К, хотя визуально специализированный носитель не отличается от условно линейных МиГ-31 и МиГ-31БМ.

Максимальная дальность поражения комплекса с МиГ-31К – 2 тыс. км. Кроме того, истребитель может нести только одну ракету Кинжал.

Р-37 — это советская ракета класса воздух-воздух большой дальности более 300 км.

Именно поэтому МиГ-31 в роли обычного перехватчика — довольно опасная машина из-за наличия мощного радиолокационного оборудования и ракет сверхвысокой дальности.

В общей сложности МиГ-31 укомплектован четырьмя ракетами и двумя подвесными баками. По окончании выработки баков, истребитель может их сбросить.

Продолжительность и дальность полета МиГ-31:

без ракет: дальность – 2 480 км; продолжительность – 2 ч 44 мин;

с четырьмя ракетами: дальность – 2 400 км; продолжительность – 2 ч 35 мин.

Сейчас МиГ-31 состоит на вооружении у РФ и Казахстана.

Технические характеристики

Экипаж – два человека.

Размах крыльев – 13 460 мм.

Площадь крыла – 61,62 м2.

Масса в полной комплектации – 39 150 кг.

Максимальная взлетная масса – 46 750 кг.

Максимальная скорость: 1 500 км/ч (на малой высоте), 3 100 км/ч (на большой высоте).

Скорость – 950 км/ч (дозвуковая); 2 500-2 800 км/ч (сверхзвуковая).

Дальность – 1 450 км (на высоте 10 тыс. м); 3 тыс. км (без дозаправки).

Радиус действия – 720 км.

Продолжительность полета – до 3,3 ч.

