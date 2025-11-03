В Украине отменили графики отключения света во всех регионах: когда могут возобновить
- Графики отключения света сегодня отменили во всех областях до 16:00.
- Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.
В Украине 3 ноября отменили графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных предприятий. Восстановление ограничений возможно в вечерний пик потребления — с 16:00 до 22:00.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Отключения электроэнергии 3 ноября
В ведомстве отмечают, что из-за российских атак в нескольких областях произошли новые отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация – в Донецкой области. На поврежденных энергетических объектах продолжаются ремонтные работы.
Благодаря восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах Украины.
Возможное ограничение прогнозируется на период вечернего пика потребления – с 16:00 до 22:00.
Об изменениях в энергоснабжении украинцы могут узнать на страницах или в соцсетях облэнерго своего региона.
Минэнерго в очередной раз призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером. Такая экономия помогает снизить нагрузку на энергосистему.
В понедельник, 3 ноября, ограничения в поставках электроэнергии будут применяться в отдельных регионах, сообщили в Укрэнерго.