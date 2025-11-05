Директор лицея №109 им. Шевченко в Печерском районе Киева, которая 2 сентября не пустила в учебное заведение учеников, одетых в шорты, уже третий месяц подряд находится попеременно на больничных или в отпусках, в том числе за свой счет.

Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, которая входит в состав комиссии по служебному расследованию вышеупомянутого события.

Инцидент с директором школы в Киеве

По словам Лещик, акт по результатам служебного расследования не был составлен, поскольку лицо, в отношении которого проводилось расследование, поочередно находилось на больничном и в отпусках с 3 сентября 2025 года и до сих пор, тогда как недопуск детей в учреждение произошел 2 сентября 2025 года.

– Что касается отпусков, отмечу, что отпуска директору лицея №109 предоставлялись с 29.09.2025 по 03.10.2025 г., с 06.10.2025 по 10.10.2025 г., последний – с 27.10.2025 по 05.11.2025 г. – без сохранения заработной платы, – написала Лещик.

Она отметила, что все отпуска были согласованы Управлением образования Печерского района Киева, которое было проинформировано о необходимости проведения служебного расследования. Как сообщила Лещик, на данный момент комиссия провела только одно заседание 11 сентября.

– Здесь возникает вопрос, кто и зачем затягивает рассмотрение служебного расследования? Кстати, КГГА не проводит конкурсы на должности руководителей учебных заведений, – написала образовательный омбудсмен.

Лещик также добавила, что в ответ на ее запрос Управление образования Печерского района не подтвердило информацию о случаях недопуска детей в туалет в укрытии лицея, отсутствии возможности питания за родительские средства, нехватке кружков и секций или других нарушениях, на которые жаловались родители учеников. В то же время, по ее словам, часть из этих проблем в лицее была решена уже после огласки ситуации.

Она напомнила, что, согласно заявлению родителей учеников, 2 сентября “директор допустила к обучению детей только тогда, когда родители вызвали полицию”. Спустя 20 минут после инцидента началась воздушная тревога.

Лещик сообщила, что в ответе Управления образования отмечалось: действия директора противоречат принципам доступности образования и создают условия дискриминации по признаку внешнего вида.

Также отмечалось, что требование обязательного ношения школьной формы не предусмотрено Уставом учреждения, а руководитель должен обеспечивать реализацию права учеников на образование и создавать безопасные и благоприятные условия для обучения. В то же время, как отмечалось со ссылкой на объяснение директора, все ученики, которые пришли в школу 2 сентября 2025 года, были допущены к занятиям.

