Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице продолжается активное восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. По его словам, ремонтные бригады работают практически без перерыва, чтобы обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение в городе.

Сколько домов в Киеве уже получили отопление

Мэр Киева в своем Telegram-канале сообщил, сколько жилых домов в Киеве получили отопление. Как отметил Кличко, отопительный сезон в Киеве стартовал 29 октября, и уже около 90% жилых домов, находящихся на балансе коммунальных компаний, подключены к системе отопления. Остальные объекты имеют техническую возможность подключиться в ближайшее время.

Мэр напомнил, что после масштабных разрушений энергетической инфраструктуры в 2023 году городу удалось полностью восстановить утраченные мощности, благодаря чему Киев стабильно прошел прошлый отопительный сезон и планово начал новый.

Несмотря на это, отметил он, городские службы сейчас ликвидируют последствия новых вражеских обстрелов, которые этой осенью снова были направлены по объектам критической инфраструктуры.

Кличко также сообщил, что столица продолжает внедрять концепцию распределенной когенерации — системы, которая позволяет производить тепло и электроэнергию одновременно. Уже этой зимой благодаря новым установкам планируется генерировать дополнительно около 100 МВт электроэнергии, что обеспечит бесперебойную работу больниц, водоканалов и транспортных систем.

Комментируя вопрос отопления в Киеве, Кличко отметил, что такой опыт для столицы уникален и формируется в чрезвычайно сложных условиях войны. В то же время он поблагодарил энергетиков за профессионализм и самоотверженность, благодаря которым столица продолжает функционировать стабильно.

