Метрополитен в Киеве может временно приостанавливать работу по нескольким причинам — как техническим, так и связанным с безопасностью. Чаще всего движение ограничивают из-за технических неисправностей, воздушных тревог или других чрезвычайных ситуаций.

Почему останавливают метро в Киеве во время движения, читайте в нашем материале.

Почему во время движения метро в Киеве может останавливаться

Причины остановки поездов метро во время движения:

Сбои в системах электроснабжения или оборудовании могут привести к кратковременному прекращению движения поездов. После устранения неисправностей работу метрополитена восстанавливают в штатном режиме.

Во время сигнала тревоги движение на открытых (наземных) участках — в частности на мостах и станциях, расположенных над землей — полностью останавливается. Такие ограничения действуют для защиты пассажиров от возможных ракетных ударов. В то же время подземные станции остаются открытыми, выполняя функцию укрытий для населения.

К временному прекращению работы метро могут привести и другие ситуации, создающие угрозу для безопасности пассажиров или движения поездов, — от аварийных работ до внешних чрезвычайных событий.

Почему поезда Киевского метрополитена останавливаются во время тревоги

Киевский метрополитен — одно из важнейших укрытий столицы, которое продолжает работать даже в военных условиях. Однако во время воздушной тревоги движение поездов на отдельных участках останавливается. Это создает значительные неудобства для жителей города, но в Киевской городской государственной администрации подчеркивают — решение принято не случайно.

В КГГА раньше объясняли, почему останавливают киевское метро во время движения из-за воздушной тревоги. Отмечалось, что запрет движения метрополитена, во время тревоги был утвержден Советом обороны Киева летом 2022 года. Ее приняли с учетом рекомендаций ГСЧС, полиции и военных, которые несут ответственность за безопасность населения. Речь идет об ответственном отношении к жизни граждан.

Вопрос пересмотра этого решения уже несколько раз рассматривался, но члены Совета обороны не поддержали его отмену, ведь оно касается безопасности в условиях реальной угрозы.

Более того, опыт других украинских городов, в частности Херсона, Запорожья, Харькова — доказал, что общественный транспорт в таких условиях может стать объектом повышенной опасности из-за массового скопления людей. В Киеве также фиксировали случаи, когда под вражеские обстрелы попадал подвижной состав транспорта.

В столице признают, что со временем отдельные решения могут потребовать пересмотра с учетом текущей ситуации. Для этого нужен конструктивный диалог между ГСЧС, военными, полицией и городскими властями.

