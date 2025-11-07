В Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны, в 2025 году продолжают получать государственную помощь.

Для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная помощь от государства. Денежные выплаты предусматривают:

2 тыс. грн для лиц от 18 лет;

для лиц от 18 лет; 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эти выплаты осуществляют ежемесячно. Факты ICTV узнавали, куда звонить и обращаться, если на карту не приходят выплаты ВПЛ.

Не приходят выплаты для ВПЛ: куда звонить и что делать

Первое, что стоит сделать, это не паниковать! Выплаты действительно могут задерживаться по техническим причинам, но все ВПЛ, которые имеют право на государственную помощь, их обязательно получат.

С 1 июля 2025 года произошли изменения в сфере социального обеспечения, поэтому теперь функции по назначению, перерасчету и выплате большинства видов государственной помощи, компенсаций и льгот переданы Пенсионному фонду Украины.

Это означает, что теперь именно ПФУ является главным учреждением, отвечающим за предоставление социальных выплат различным категориям граждан. Решение принято на основании правительственных постановлений №695, 765 и 766, и оно направлено на централизацию и упрощение системы соцзащиты.

Таким образом, все, кто имеет право на социальные выплаты, в частности семьи с детьми, малообеспеченные семьи, одинокие матери и отцы, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, должны обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.

Именно эта структура теперь отвечает за помощь при рождении ребенка, выплаты для детей с инвалидностью или под опекой, социальную поддержку малообеспеченных, компенсации по уходу, помощь ВПЛ, льготы, жилищные субсидии и другие виды помощи, определенные законом.

Подать документы на получение выплат или узнать о причинах задержки можно различными способами:

обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в фронт-офисы в ЦНАПах,

для тех, кто предпочитает дистанционное обслуживание, доступны современные цифровые инструменты, в частности

официальный веб-портал ПФУ (pfu.gov.ua),

мобильное приложение Пенсионного фонда,

номер контакт-центра 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71

портал Дія, где уже доступна часть услуг. В некоторых случаях документы можно подать даже через почтовое отделение — например, когда речь идет о продлении выплат без изменения условий.

Таким образом, теперь гражданам не нужно искать различные инстанции для решения социальных вопросов, ведь все функции сосредоточены в одном органе. Это делает систему более понятной, удобной и доступной, ведь Пенсионный фонд предлагает как традиционные каналы обращения, так и современные онлайн-сервисы.

При задержке выплат в ПФУ советуют:

Проверить кабинет на портале ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua);

Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или позвонить на горячую линию;

Проверить реквизиты, документы, срок действия справок, не истек ли срок выплат;

При необходимости — возобновить выплату или подать новое заявление.

Почему выплаты могут задерживаться

Причиной задержек могут быть технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

Категории лиц, утративших право на помощь, указаны в Постановлении Кабинета Министров №94.

Получить помощь могут только те, кто соответствует определенным критериям имущественного положения.

Напомним, что изменились и сроки выплат денег. Выплаты осуществляются ежемесячно, согласно графику выплат Пенсионного фонда, как правило — с 4 по 25 число каждого месяца.

Кому из ВПЛ откажут в выплатах

Откажут в выплатах людям, которые приобрели в течение последних трех месяцев перед обращением автомобиль, младше пяти лет, и еще некоторым категориям лиц:

Откажут в выплатах людям, которые оплатили услугу или работу на сумму более 100 000 грн, или приобрели недвижимость или земельный участок, валюту, ценные металлы и бумаги на сумму более 100 000 грн.

Не имеют права на помощь, предоставляемую внутренне перемещенным лицам, люди, имеющие на депозите сумму более 100 000 грн.

Не получат помощи те, кто имеет жилье площадью не менее 13,65 м² на одного члена семьи на территориях, где боевые действия не ведутся и не являются временно оккупированными.

Помощь не назначат людям, которые в настоящее время находятся на государственном содержании или в местах лишения свободы.

