11 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Украинская энергетика продолжает восстановление после массированных российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 11 ноября

Таким образом, 11 ноября графики почасовых отключений света будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключения света в регионе потребители могут посмотреть на официальных страницах облэнерго.

8 ноября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистему Украины удалось частично стабилизировать после самой масштабной с начала войны российской атаки, однако полностью отказаться от отключений электроэнергии сейчас невозможно.

В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Враг выпустил по территории Украины более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

