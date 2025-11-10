Как будут отключать свет 11 ноября: Укрэнерго обнародовало графики
- Графики отключения электроэнергии будут применяться в большинстве регионов Украины.
11 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Украинская энергетика продолжает восстановление после массированных российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 11 ноября
Таким образом, 11 ноября графики почасовых отключений света будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности:
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключения света в регионе потребители могут посмотреть на официальных страницах облэнерго.
8 ноября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистему Украины удалось частично стабилизировать после самой масштабной с начала войны российской атаки, однако полностью отказаться от отключений электроэнергии сейчас невозможно.
В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Враг выпустил по территории Украины более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.
Факты ICTV рассказывали, как подключить роутер к повербанку.