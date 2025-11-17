График отключения света в Черновцах 18 ноября: когда не будет электричества
После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, по распоряжению НЭК Укрэнерго, во многих регионах нашей страны, в том числе и в Черновцах, ввели графики отключения света.
Как узнать, какая очередь отключения света будет действовать в Черновцах 18 ноября — читайте в материале Фактов ICTV.
Черновицкая область: отключение света
18 ноября продолжают действовать графики почасовых отключений света (ГПВ). Это связано с ремонтом поврежденного оборудования после массированных обстрелов РФ энергетических объектов Украины.
Ограничение электроснабжения вводится для бытовых и промышленных потребителей по всей стране, в частности в Черновцах и Черновицкой области.
Ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей.
Группа 1
- 00:00 — 03:00;
- 05:30 — 09:00;
- 12:30 — 15:00;
- 18:30 — 21:00.
- с 23:30
Группа 2
- 00:00 — 03:00;
- 05:30 — 11:00;
- 14:30 — 17:00;
- 20:30 — 22:00.
Группа 3
- 00:00 — 05:00;
- 07:30 — 12:00;
- 15:30 — 18:00;
- с 21:30.
Группа 4
- 01:30 — 07:00;
- 09:30 — 14:00;
- 17:30 — 20:00;
- с 22:30.
Группа 5
- 00:00 — 02:00;
- 04:30 — 09:00;
- 12:30 — 17:00;
- 20:30 — 23:00.
Группа 6
- 00:00 — 06:00;
- 08:30 — 12:00;
- 15:30 — 18:00;
- с 21:30.
Группа 7
- 02:30 — 08:00;
- 11:30 — 14:00;
- 17:30 — 20:00;
- с 21:30.
Группа 8
- 01:30 — 07:00;
- 09:30 — 14:00;
- 17:30 — 21:00;
- с 23:30.
Группа 9
- 00:00 — 04:00;
- 06:30 — 11:00;
- 14:30 — 17:00;
- 20:30 — 23:00.
Группа 10
- 00:00 — 01:00;
- 03:30 — 08:00;
- 11:30 — 14:00;
- 17:30 — 20:00;
- с 22:30.
Группа 11
- 00:00 — 05:00;
- 07:30 — 11:00;
- 14:30 — 17:00;
- 20:30 — 22:00.
Группа 12
- 00:00 — 01:00;
- 03:30 — 08:00;
- 11:30 — 15:00;
- 18:30 — 22:00.
Узнать номер своей группы можно по поиску.
В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут меняться.
Потребителям следует следить за публикацией актуальной информации на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Украинцев призывают экономно использовать электричество, когда оно появляется по предварительно утвержденному графику.