После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, по распоряжению НЭК Укрэнерго, во многих регионах нашей страны, в том числе и в Черновцах, ввели графики отключения света.

Как узнать, какая очередь отключения света будет действовать в Черновцах 18 ноября — читайте в материале Фактов ICTV.

Черновицкая область: отключение света

18 ноября продолжают действовать графики почасовых отключений света (ГПВ). Это связано с ремонтом поврежденного оборудования после массированных обстрелов РФ энергетических объектов Украины.

Ограничение электроснабжения вводится для бытовых и промышленных потребителей по всей стране, в частности в Черновцах и Черновицкой области.

Ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей.

Группа 1

00:00 — 03:00;

05:30 — 09:00;

12:30 — 15:00;

18:30 — 21:00.

с 23:30

Группа 2

00:00 — 03:00;

05:30 — 11:00;

14:30 — 17:00;

20:30 — 22:00.

Группа 3

00:00 — 05:00;

07:30 — 12:00;

15:30 — 18:00;

с 21:30.

Группа 4

01:30 — 07:00;

09:30 — 14:00;

17:30 — 20:00;

с 22:30.

Группа 5

00:00 — 02:00;

04:30 — 09:00;

12:30 — 17:00;

20:30 — 23:00.

Группа 6

00:00 — 06:00;

08:30 — 12:00;

15:30 — 18:00;

с 21:30.

Группа 7

02:30 — 08:00;

11:30 — 14:00;

17:30 — 20:00;

с 21:30.

Группа 8

01:30 — 07:00;

09:30 — 14:00;

17:30 — 21:00;

с 23:30.

Группа 9

00:00 — 04:00;

06:30 — 11:00;

14:30 — 17:00;

20:30 — 23:00.

Группа 10

00:00 — 01:00;

03:30 — 08:00;

11:30 — 14:00;

17:30 — 20:00;

с 22:30.

Группа 11

00:00 — 05:00;

07:30 — 11:00;

14:30 — 17:00;

20:30 — 22:00.

Группа 12

00:00 — 01:00;

03:30 — 08:00;

11:30 — 15:00;

18:30 — 22:00.

Узнать номер своей группы можно по поиску.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем применения ограничений могут меняться.

Потребителям следует следить за публикацией актуальной информации на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Украинцев призывают экономно использовать электричество, когда оно появляется по предварительно утвержденному графику.

