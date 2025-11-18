Стало известно, когда секретарь СНБО Умеров вернется в Украину
- Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину 20 ноября после зарубежной командировки.
- Стало известно, какие встречи и в каких странах Умеров провел с ключевыми высокопоставленными чиновниками.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернется в Украину из командировки за границей 20 ноября.
Об этом заявила руководительница Службы секретаря СНБО Диана Давитян в комментарии Радио Свобода и Украинская правда.
Рустем Умеров — сколько продлится зарубежная командировка
По словам пресс-секретаря Умерова, его командировка продлится до 19 ноября включительно.
В СНБО отметили, что маршрут Умерова пролегает через Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки.
По состоянию на 18 ноября, Умеров находится в плановой зарубежной командировке, подчеркнули в СНБО.
Там объяснили, что в рамках командировки Умерова уже состоялся ряд встреч и рабочих консультаций:
- министром иностранных дел Хаканом Фиданом;
- главой Национальной разведки Ибрагимом Калыном;
- внешнеполитическим советником президента Акифом Чагатай Килич;
- министром обороны Яшаром Гулером;
- премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тан;
- высшими должностными лицами ОАЭ.
В то же время подробности командировки Умерова в США не уточняются.
В СНБО сообщили, что Умеров с момента назначения на должность секретаря совершил 12 зарубежных командировок продолжительностью 58 дней.
Среди посещенных им более 10 стран — ключевые партнеры, такие как США, Великобритания, Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Дания, Франция, Швеция, Бельгия, Норвегия и другие.
В Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что цель всех зарубежных командировок — усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, координация партнерств и развитие оборонных программ. Ключевым направлением работы также является продвижение гуманитарных вопросов, в частности возвращение украинских граждан, которых поработила Россия.
17 ноября в Центре противодействия дезинформации опровергли сообщения в СМИ о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров якобы отказывается возвращаться в Украину.