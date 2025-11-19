В Луцке начал работу седьмой центр ментального здоровья сети Повернення, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для поддержки Сил безопасности и обороны Украины. Ежегодно здесь смогут получать качественную, комплексную и бесплатную психологическую помощь 4 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Проект Повернення демонстрирует успешный пример партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

Центр ментального здоровья Повернення в Луцке

Новый центр сети будет работать на базе одного из ключевых медицинских учреждений Волыни. За счет проекта Повернення отремонтирована часть помещений первого этажа и обустроен современный, комфортный и полностью инклюзивный центр по мировым стандартам безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум и инклюзивные санитарные узлы, в частности для людей на инвалидных колясках.

В центре размещаются пять кабинетов специалистов, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с электрическими многофункциональными кроватями и инклюзивным санузлом с душем, а также манипуляционный кабинет, ординаторская, комната отдыха персонала, рецепция с зоной ожидания, инклюзивные санузлы для посетителей и инвентарная комната.

Центр обеспечен всем необходимым для терапии и работы с травмой, в частности, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), материалами для арт-терапии, метафорическими ассоциативными картами, настольными и психологическими играми, антистресс-элементами, тактильными ковриками, массажными мячами, ковриками для йоги и другим инструментарием.

Для специалистов центра также предусмотрен доступ к библиотеке с профессиональной литературой и оборудованием для эффективной работы: два компьютерных комплекта, многофункциональные устройства, мультимедийный проектор и экран, четыре ноутбука.

Как и в других центрах сети Повернення, в луцком центре с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости — кейс-менеджеры, социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов. Они сопровождают человека на всех этапах — от первичного консультирования до длительной терапии и психологического восстановления.

— Когда мы строим всеукраинскую сеть центров Повернення, то начинаем не со стен, а с команд. Лучшие специалисты — это сердце каждого центра. Именно они создают атмосферу безопасности, доверия и психологической инклюзивности, где военные и ветераны могут говорить о самом сложном и получать поддержку, которая действительно работает. Для нас принципиально важно, чтобы помощь была рядом. Поэтому мы открываем центры по всей Украине — чтобы каждый, кто в ней нуждается, мог обратиться за профессиональными услугами ближе к дому, в своем городе, — рассказывает Светлана Гриценко, руководительница проекта Повернення.

Психологическая инклюзивность заложена в основу работы всех центров Повернення. Это означает, что пространство, коммуникация и подходы к терапии строятся так, чтобы каждый посетитель — независимо от опыта, состояния или травмы — чувствовал безопасность, достоинство, принятие и возможность говорить о самом сложном без страха быть неправильно понятым или оцененным. В Луцке эту философию усиливает внедренный подход “равный равному” и команда специалистов, которые имеют глубокое понимание реалий войны.

Особое внимание уделяется безопасной среде и доверию. Заведующая центром Ольга Остапчук имеет трехлетний боевой опыт в составе 100-й отдельной механизированной бригады, где служила начальницей медицинской службы. В марте 2025 года была демобилизована, майор медицинской службы в отставке.

— Для каждого, кто приходит в наш центр, мы разрабатываем индивидуальный план восстановления. У кого-то больше работы с тревогой, у кого-то — с травматическими воспоминаниями или адаптацией к мирной жизни. Важно, чтобы человек чувствовал: он не проходит этот путь сам, а мы движемся с ним шаг за шагом. Мы работаем комплексно — от стабилизации состояния и психотерапии до медикаментозного сопровождения, групповых занятий и ежедневной поддержки мультидисциплинарной команды. И, конечно, создаем безопасное пространство, где можно говорить откровенно, без страха быть непонятым, — говорит Ольга Остапчук, заведующая центром Повернення в Луцке.

Центр ментального здоровья Повернення в Луцке будет оказывать военным, ветеранам и членам их семей действенную психологическую помощь — в частности, по направлениям когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-терапии, травмоориентированной психотерапии, техник стабилизации и саморегуляции, групповой терапии и кризисного консультирования.

Специалисты работают с лицами, страдающими ПТСР, тревожными и депрессивными расстройствами, адаптационными трудностями, психосоматическими проявлениями и другими последствиями психологической травмы.

На сегодняшний день центры сети уже работают в Днепре, Тернополе, Полтаве, Кропивницком, Луцке, Ровно и Хмельницком.

На первом этапе проекта Повернення предусмотрено открытие 20–25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно в них более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей смогут получать профессиональную психологическую помощь, возвращая силу, равновесие и веру в себя.

