Аварийные отключения света применены в большинстве областей Украины — Укрэнерго
- Из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей Украины применили аварийные отключения света.
- Предварительно обнародованные графики сейчас не действуют.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме днем 20 ноября в большинстве областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Аварийные отключения света 20 ноября
Предварительно обнародованные графики отключения света сейчас не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В ДТЭК уточнили, что аварийные отключения света применены, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ранее в Минэнерго сообщали, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.