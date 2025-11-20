Из-за сложной ситуации в энергосистеме днем 20 ноября в большинстве областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Аварийные отключения света 20 ноября

Предварительно обнародованные графики отключения света сейчас не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В ДТЭК уточнили, что аварийные отключения света применены, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ранее в Минэнерго сообщали, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

