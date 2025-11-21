Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы сожгли вражеский вертолет Ка-27 и ценные российские системы противовоздушной обороны (ПВО), среди которых есть радиолокационные станции.

Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Удар по вертолету Ка-27 и системам ПВО в Крыму

Как отметили в украинской военной разведке, мастера спецподразделения Примары нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии.

По информации ГУР, в результате спецоперации на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские объекты, среди которых:

корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

аэродромный радиолокационный комплекс Лира-А10;

РЛС 55Ж6У Небо-У;

РЛС Небо-СВ в купольной конструкции;

РЛС П-18 Терек.

В ГУР зафиксировали на видео точные удары по ценным российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса Панцирь-С1.

— Бонусный эстетический кадр — зафиксированный украинскими разведчиками полет стаи перелетных птиц в крымском небе, — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.

