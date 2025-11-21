ГУР уничтожило в Крыму вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС
Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы сожгли вражеский вертолет Ка-27 и ценные российские системы противовоздушной обороны (ПВО), среди которых есть радиолокационные станции.
Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Удар по вертолету Ка-27 и системам ПВО в Крыму
Как отметили в украинской военной разведке, мастера спецподразделения Примары нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии.
По информации ГУР, в результате спецоперации на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские объекты, среди которых:
- корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;
- аэродромный радиолокационный комплекс Лира-А10;
- РЛС 55Ж6У Небо-У;
- РЛС Небо-СВ в купольной конструкции;
- РЛС П-18 Терек.
В ГУР зафиксировали на видео точные удары по ценным российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса Панцирь-С1.
— Бонусный эстетический кадр — зафиксированный украинскими разведчиками полет стаи перелетных птиц в крымском небе, — говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.