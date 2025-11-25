Во время ночной атаки на Киев 25 ноября погиб 65-летний декоратор и бутафор Вадим Тупчий.

В его квартиру в Днепровском районе попал российский ударный дрон, из-за чего художник погиб на месте.

Погиб Вадим Тупчий – что известно

По информации PEN Ukraine, Шахед попал прямо в дом, где Вадим Тупчий работал около 25 лет. Здесь хранились инструменты, материалы, маски и работы, которые он создавал на протяжении десятилетий.

Сын художника Антон рассказал Киев24, что после взрывов не мог дозвониться до отца. Прибыв в дом, узнал его среди погибших.

Об утрате сообщил и друг Тупчия – археолог Тимур Бобровский, который вспомнил их последнюю встречу.

– Чрезвычайно творческий и талантливый, умный и ироничный, гениальный мастер… Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, как будто на мгновение… Царство Небесное моему товарищу, Божья кара его убийцам, – написал Бобровский.

Творческий путь Вадима Тупчия

Вадим Тупчий имел актерское образование и играл в театре Шарж вместе с Виктором Андриенко.

Наиболее известным его проектом стало Шоу долгоносиков, которое выходило на украинских телеканалах с 1996 по 1999 год. Именно он создавал узнаваемые носы и другой реквизит.

Виктор Андриенко в память о своем коллеге и товарище опубликовал изображение в соцсетях – дата на черном фоне.

Напомним, что ночью 25 ноября российские войска выпустили по столице ракеты и ударные дроны. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть человек и десять получили ранения.

Фото: Тимур Бобровский, PEN Ukraine

