С 1 декабря 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать помощь, включая ежемесячные выплаты 2000-3000 грн, которые автоматически продлены как минимум до февраля 2026 года.

Также ВПЛ в декабре смогут оформить помощь от государства в размере 6500 грн для уязвимых категорий.

Подробности о том, что именно изменится для внутренне перемещенных украинцев с 1 декабря 2025 года – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как оформить статус ВПЛ, чтобы получить денежную помощь

Чтобы претендовать на денежную помощь, человек должен иметь официальный статус внутренне перемещенного лица.

Отметим, что ВПЛ – это граждане Украины, которые легально проживают в стране и были вынуждены покинуть дом из-за войны, оккупации или опасности, но не выезжали за границу.

После 2022 года перечень территорий, жители которых могут оформить статус ВПЛ, расширили.

Так, в него входят области с временно оккупированными территориями, зонами активных боевых действий. Список регулярно обновляется Кабмином, поэтому актуальность нужно проверять в правительственных распоряжениях.

Кто имеет право на выплаты ВПЛ:

люди, которые переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (после оформления статуса ВПЛ);

те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания – при условии подачи документов на компенсацию.

Как подать заявление на статус ВПЛ:

онлайн через приложение или портал Дія;

офлайн в ЦПАУ или органах соцзащиты.

Подать такую заявку могут совершеннолетние и подростки 14-18 лет. Детей до 14 лет и недееспособных лиц регистрируют законные представители.

Отметим, что постановление Кабмина №376 упростило обновление данных ВПЛ. Теперь через портал Дія можно сообщить об:

отказе от статуса;

смене места жительства;

выезде за границу на ПМП;

возвращении домой;

других изменениях обстоятельств.

Статус ВПЛ также могут получить люди, которые уехали лечиться в другую общину более чем на 15 дней.

Документ запрещает указывать адрес, по которому человек фактически не проживает. Унифицирован и порядок оформления справок для военнослужащих.

С 1 июля 2025 года Минфин ежемесячно проверяет, кто из ВПЛ находится за границей более 90 дней. В таком случае справку могут отменить – независимо от того, получает человек выплаты или нет.

Как оформить субсидию на аренду жилья для переселенцев

Для ВПЛ, которые испытывают трудности с арендой жилья, Министерство социальной политики запустило новую субсидию на аренду жилья.

Программа действует в экспериментальном режиме с 29 января 2025 года и направлена на поддержку семей, которые больше всего нуждаются в помощи.

Размер субсидии зависит от стоимости аренды в конкретном регионе и доходов семьи.

Чем ниже доход домохозяйства, тем большую часть стоимости аренды покроет государство. Субсидию назначают, если аренда жилья превышает 20% дохода семьи внутренне перемещенных лиц.

Субсидия является адресной и учитывает реальные возможности семей и разницу цен между регионами. После назначения арендная субсидия автоматически продлевается каждые шесть месяцев, если семья по-прежнему соответствует условиям.

Подать документы могут и безработные ВПЛ, но при условии сотрудничества со Службой занятости – это повышает шансы на дальнейшее трудоустройство.

єОселя для переселенцев: какие льготы и выплаты доступны в декабре

Также правительство упростило условия программы єОселя для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, чтобы сделать жилье более доступным для переселенцев.

Программа предусматривает:

возмещение до 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья до 2 млн грн);

до 70% компенсации ежемесячного платежа в течение первого года кредита;

40 тыс. грн на оплату банковских услуг, комиссий, сборов (кроме госпошлины) и страхования.

Отметим, что она уже доступна в более чем 230 общинах 10 областей.

Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление в уполномоченный банк. Пенсионный фонд проверяет данные и перечисляет средства на эскроу-счет.

Выплата осуществляется только при условии уплаты не менее 30% первого взноса собственными средствами и своевременного погашения ежемесячных платежей.

Однако важно помнить, что получая помощь по программе ЄОселя, переселенцы не могут одновременно участвовать в других жилищных программах для ВПЛ.

Выплата 6500 грн от государства для ВПЛ: как подать заявку через Дию

Чтобы получить помощь 6500 грн в рамках программы Зимняя поддержка необходимо учесть, что эти выплаты предусмотрены для ВПЛ и уязвимых категорий граждан, среди которых:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети-ВПЛ, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

По данным премьер-министра Юлии Свириденко, за неполные три дня, с 21 ноября 2025 года, поступило более 150 тыс. заявок от украинцев.

Как подать заявку на 6500 грн:

онлайн через мобильное приложение или веб-портал Дія;

офлайн в отделении Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание, что заявку можно подать до 17 декабря 2025 года.

Средства можно использовать в течение 180 дней на самое необходимое:

теплую одежду и обувь;

лекарственные средства;

витамины.

Выплаты ВПЛ в декабре 2025: на какую сумму можно рассчитывать

Отметим, что в декабре 2025 года ВПЛ могут рассчитывать на те же выплаты, что были оформлены в прошлые месяцы.

Так, согласно сентябрьскому решению правительства о продлении выплат еще на шесть месяцев, автоматические зачисления на банковские карты ВПЛ будут поступать как минимум до февраля 2025 года.

Каков размер выплат для ВПЛ:

3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн для других ВПЛ.

Средства будут поступать на счета получателей 15 и 28 числа каждого месяца.

На выплаты ВПЛ могут рассчитывать лица с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), а также семьи, где все члены являются нетрудоспособными, и другие уязвимые категории населения.

Международная помощь ВПЛ в декабре 2025 года

С 1 декабря 2025 года внутренне перемещенные лица и уязвимые категории украинцев могут также получить финансовую поддержку от международных организаций.

Основные программы реализуют ЮНИСЕФ, Красный Крест, Handicap International и Каритас Украина.

Так, ЮНИСЕФ предлагает три программы денежной поддержки:

Многоцелевая помощь для семей с детьми – для домохозяйств, пострадавших от боевых действий или вынужденно эвакуированных, 10 800 грн на человека на три месяца, максимум пять человек в семье (из них максимум двое взрослых). Поддержка семей, пострадавших от ракетных ударов или взрывов – для семей, где кто-то ранен или погиб, выплата 16 700 грн на семью. Сочетается с психологической и другой помощью. Зимняя денежная помощь для семей с детьми – для тех, кто проживает в 10 км от фронта и малообеспеченных в 10-50 км. В приоритете многодетные, неполные семьи и дети с инвалидностью из Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областей. Выплата в сумме 19 400 грн на семью для подготовки к холодному сезону.

Handicap International оказывает поддержку ВПЛ, людям 65+ с доходом менее 3 000 грн, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, беременным и кормящим матерям в размере 2200 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Красный Крест предлагает поддержку малообеспеченным семьям, ВПЛ, одиноким матерям, людям с детской инвалидностью, пенсионерам без дохода, семьям, ухаживающим за больными детьми. Речь идет о выплате 2500 грн в месяц с возможностью продления.

Каритас Украина имеет программу MRSA (Multi-purpose cash assistance) для пострадавших от войны и малообеспеченных групп для быстрого покрытия базовых потребностей людей.

