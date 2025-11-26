Звание Героя Украины присваивается приказом президента Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающихся трудовых достижений.

В законе №1549-III О государственных наградах Украины также указано, что вместе с почетным званием Герой Украины военный награждается орденом Золотая звезда.

Что же дает этот статус, какие льготы предусмотрены для Героев Украины и их семей и в каких случаях могут лишить почетного звания – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие льготы могут получить военные со статусом Герой Украины в 2025 году

Предоставление льгот Героям Украины и членам их семей регулируется законом № 3721-XII Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых граждан в Украине, а также налоговым и таможенным законодательством.

Лица, которым присвоено звание Героя Украины, а также семьи погибших, получивших это звание посмертно, имеют право на бесплатное предоставление жилья или на денежную компенсацию вместо него.

Предусмотрена выплата в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных по состоянию на 1 января соответствующего года.

Граждане Украины, получившие почетное звание Герой Украины, имеют право на:

ежемесячные выплаты в размере трех минимальных зарплат, определенных на 1 января календарного года (в 2025 году – 24 000 грн);

надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту (4 722 грн в 2025 году);

обеспечение лекарством по рецепту с возможной доставкой на дом по заключению врача;

бесплатное зубное протезирование, кроме протезов из драгоценных металлов;

освобождение от оплаты за квартиру и коммунальные услуги (при отсутствии централизованного отопления предоставляется топливо по нормам, установленным для населения);

бесплатный капремонт дома или квартиры или предоставление денежной компенсации на его проведение;

первоочередное отпущение стройматериалов местного производства на строительство или ремонт индивидуального жилого дома;

первоочередное улучшение жилищных условий (до 20 кв. м дополнительно) за счет государственного или общественного жилищного фонда.

льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет (определяются действующим налоговым и таможенным законодательством);

бесплатную приватизацию квартиры;

внеочередное предоставление услуг всех видов связи;

внеочередное приобретение билетов на проезд в любом водном, железнодорожном, автомобильном или авиатранспорте;

ежемесячную компенсацию 50 л бензина для автомобиля в соответствии с актуальными ценами на топливо;

внеочередное пользование всеми видами услуг в спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и торгово-бытовых заведениях;

преимущественное право остаться на рабочем месте при сокращении штата, а в случае ликвидации работодателя – первоочередное трудоустройство;

бесплатное обучение и переквалификацию, в том числе на курсах и в платных учебных заведениях;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный (за свой счет) на три недели в удобное время вне графика;

бесплатное захоронение умершего/погибшего Героя Украины и установка памятника за счет государства;

сооружение на могиле умершего (погибшего) надгробия по установленному Правительством Украины образцу. Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного Правительством Украины образца надгробия, оплачиваются семьей умершего (погибшего) или организацией-спонсором.

Кроме того, люди со званием Героя Украины и их семьи (супруга/муж и дети до 18 лет) имеют право на бесплатное лечение и реабилитацию в медучреждениях всех типов.

В каких случаях награду Герой Украины могут забрать

Законы Украины предусматривают ситуации, когда Героя Украины могут лишить почетного звания и вознаграждений. Это происходит исключительно по указу президента Украины в случае, когда лицо, являющееся Героем Украины, совершило тяжкое преступление, которое признано судом.

Также звания Герой Украины могут лишить в рамках закона О санкциях. То есть применить лишение государственных вознаграждений и льгот как персональную санкцию за действия против государства.

