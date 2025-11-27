Зимнее поступление на так называемый нулевой курс в украинских университетах введут уже этой зимой.

Программа нулевой курс стартует уже этой зимой

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в эфире национального телемарафона в четверг.

– Зимнее поступление на нулевой курс – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы, которые сегодня стоят перед украинской молодежью. Мы планируем, что эта возможность будет доступна для наших молодых людей уже скоро этой зимой. Мы ожидаем, что Кабинет министров утвердит соответствующее постановление, которое введет этот экспериментальный проект и приступит к инициативе, – отметил Трофименко.

По его словам, нулевой курс сравним с подготовительным отделением.

Цель программы – интегрировать молодежь в студенческие сообщества, помочь осознанный выбор и подготовиться к составлению НМТ и поступлению в университет вместе с сообществом вуза.

Участники курса смогут получить дополнительно до 15 баллов, которые повысят шансы на бюджетное место или государственный грант.

Эти баллы можно будет использовать только при поступлении в университет, где проходил нулевой курс.

Трофименко добавил, что целевой аудиторией проекта станут, в частности, молодые люди с временно оккупированных территорий, военнослужащие, которые возвращаются из плена или увольняются со службы, а также пропустившие основную вступительную кампанию.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину упростить условия поступления в университеты, в частности, ввести зимнюю вступительную кампанию.

В сентябре министр образования Оксен Лисовой сообщил, что ведомство инициирует нулевой курс для абитуриентов, не составивших НМТ.

