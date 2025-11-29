Погода на начало декабря: теплее нормы, без снега, но с туманами

В Украине в выходные и в начале следующей недели ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода, которая не характерна для начала зимы.

Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилет.

Погода в Украине на выходные

По словам синоптика, 29 ноября в Украине будет формироваться поле высокого давления, так что ожидается погода без осадков.

30 ноября и 1 декабря атмосферный фронт циклона над Черным морем будет влиять на юг Прикарпатья и Закарпатья, где возможен небольшой дождь.

На остальной территории – без осадков. Теплая воздушная масса будет постепенно меняться прохладнее, однако температура все равно будет оставаться выше обычной для этого периода.

— Погода будет оставаться теплее, обычной для этой поры, а теплее всего ожидается в южной части, — отметил Семилет.

Температура в южных областях, Кировоградской и Днепропетровщине ночью составит от +1 до +8, днем ​​+7…+12. На остальной территории ночью +5…-1, днем ​​+4…+9.

Прогноз на 2-8 декабря

2-3 декабря также будет преимущественно сухо, лишь 3 декабря на юге возможен небольшой дождь. 4 декабря – осадки в южных областях, а 8 декабря – в большинстве регионов, на западе с мокрым снегом.

Температура ночью – от +5 до –2, днем ​​– +1…+7, на юге до +10.

— Таких существенных изменений в погоде мы не видим, — объяснил синоптик.

Будет ли снег?

— Ближайшая неделя, на первую неделю декабря, пока мы не видим осадков в виде снега. И вообще, пока я не могу сказать, будет ли снег в декабре, — отметил Семилет.

По прогнозу среднемесячной температуры декабря 2025 года, ожидается от –3 до +5, что на 2 градуса выше нормы.

Синоптик отметил, что среднесуточная температура превышает норму в большинстве городов.

– Например, 27 ноября она была на 5–12 градусов, местами до 15 градусов, что на 4–11 градусов выше нормы, – сказал специалист, – сказал он.

Предупреждение о тумане

Синоптики также выпустили предупреждение о тумане в ночные и утренние часы 29 ноября — видимость 200–500 м, желтый уровень опасности.

— Водителям и пешеходам нужно быть внимательными и бережными. Пешеходам обязательно носить световозвращающие элементы, чтобы их можно было увидеть издалека, — подчеркнул Семилет.

Погода на Николая, 6 декабря

По прогнозам синоптиков в День святого Николая, 6 декабря снега не будет.

– 6 декабря будет без осадков. Температура ночью от +5 до –2, днем ​​+1…+7, на юге до +10, сообщил синоптик.

Иван Семилет подытожил, что на следующей неделе в Украине будет обычная погода, без аномалий, без экстремальных морозов, дождей или снега.

