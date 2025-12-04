В преддверии Нового года жители Украины стремятся украсить не только свои жилища, но и транспортные средства.

Факты ICTV узнавали, предусмотрен ли штраф за гирлянду на авто.

Какой штраф за гирлянду на авто

Для того чтобы узнать, есть ли штраф за гирлянду на авто в Украине и какая ответственность предусмотрена, мы позвонили в Департамент патрульной полиции. На горячей линии нам ответили, что использование гирлянд является нарушением Правил дорожного движения, а именно раздела 31.

В этом разделе указано, что техническое состояние транспортных средств должно отвечать строгим требованиям безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды. Эти требования закреплены в правилах технической эксплуатации и инструкции производителей. В пункте 31.4.3 есть требования к осветительным приборам транспортных средств.

Запрещается эксплуатация транспортного средства, если:

количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства;

есть нарушение регулировки фар или не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;

на световых приборах нет рассеивателей или используется рассеиватель лампы, не соответствующий типу данного светового прибора;

на рассеивателях световых приборов нанесена тонировка или покрытие, уменьшающее их прозрачность или светопропускание.

В примечаниях ПДД отмечается, что разрешается установка на автомобилях одного или двух задних противотуманных фонарей красного цвета. Кроме того, на легковом автомобиле разрешается устанавливать один или два немигающих сигнала торможения красного цвета.

— За украшение транспортного средства гирляндами, придется заплатить штраф. Сумма штрафа за гирлянду на авто составляет 340 грн, — сообщили на горячей линии.

Согласно действующему законодательству, установка и использование на транспортных средствах специальных световых и звуковых сигнальных устройств, не предназначенных для данных видов транспорта, строго запрещены.

Штраф за использование световых сигналов скорой помощи и полиции

В статье 122.5 КУоАП указано, что в случае нарушение требований законодательства по установлению и использованию специальных световых или звуковых сигнальных устройств предусмотрена ответственность:

Наложение штрафа. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности и обязано уплатить штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 грн).

Конфискация устройств. Все незаконно установленные специальные световые или звуковые сигнальные устройства будут конфискованы правоохранительными органами.

Для более четкого понимания, какие устройства подпадают под определение специальных световых и звуковых сигнальных устройств, следует обратить внимание на следующие пояснения:

Специальные световые сигнальные устройства — это световые приборы, которые характеризуются переменной частотой световых импульсов. Такие устройства разрешено устанавливать исключительно на оперативные или специальные транспортные средства (например, машины скорой помощи, пожарные автомобили, полицейские машины).

Специальные звуковые сигнальные устройства — это звуковые приборы, которые характеризуются переменной основной частотой (исключение составляет охранная сигнализация). Использование таких устройств также ограничено оперативными транспортными средствами.

