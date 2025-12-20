20 декабря стало известно, что дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два самолета Су-27 на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

12 марта 2024 года сообщалось о сбитии российского истребителя Су-27 над Белгородской областью РФ. А в ночь на 26 июля 2025 года был уничтожен учебно-боевой самолет Су-27УБ – это произошло на военном аэродроме Армавир в Краснодарском крае РФ.

Факты ICTV узнавали, что известно о самолетах-истребителях Су-27, их особенностях и технических характеристиках.

Су-27: что это за самолет

Су-27 (по классификации НАТО — Flanker) — советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения.

Работа над проектом создания Су-27 началась в 1969 году в СССР. Тогда Министерство авиационной промышленности нуждалось в новом истребителе, который мог бы конкурировать с американскими и западными аналогами.

Работа над созданием Су-27 длилась более 10 лет, и вскоре был представлен первый прототип самолета. Первый полет Су-27 состоялся 20 мая 1977 года. Кстати, в проекте участвовали многие известные конструкторы и инженеры.

С тех пор самолет продолжает совершенствоваться и развиваться для обеспечения безопасности и эффективности в воздушном пространстве.

Су-27 имеет более 25 модификаций, которые были созданы как во времена Советского Союза, так и после его распада. К украинским модернизациям самолета относятся:

Су-27УБ1М — украинская модернизированная версия модели Су-27УБ;

— украинская модернизированная версия модели Су-27УБ; Су-27УП1М — модернизированная версия Су-27уп;

— модернизированная версия Су-27уп; Су-27С1М — модернизированная версия самолета Су-27С;

— модернизированная версия самолета Су-27С; Су-27П1М — модернизированная версия истребителя Су-27П.

Что касается вооружения, самолет имеет 10 подвесных точек для различного вооружения, включая ракеты класса воздух-воздух, бомбы и противокорабельные ракеты. К подвесному вооружению Су-27 относятся:

авиационные управляемые ракеты класса воздух-воздух, средней дальности Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ ;

; советская управляемая ракета класса воздух-воздух малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения Р-73 ;

; управляемая ракета средней дальности класса с радиолокационной головкой самонаведения Р-77 ;

; 80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха С-8 (Б-8) ;

; также ракеты С-13, С-25 и X-31 ;

; авиационные бомбы ФАБ-250/500 М-54 и ФАБ-250/500 М62.

Особенности Су-27

Истребитель имеет определенные особенности, которые делают его уникальным и отличают от других самолетов. Например, Су-27 считается очень маневренным самолетом.

Истребитель способен выполнять сложные маневры и резкие повороты, что позволяет ему избежать вражеских атак и защитить свою территорию.

В целом Су-27 предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и является носителем тактических ядерных боеприпасов.

Кроме того, истребитель имеет весомую дальность полета и может работать на больших высотах. Его максимальная скорость — 2 500 км/ч, а максимальная дальность полета – 3 530 км. Эти характеристики позволяют Су-27 выполнять задачи вдали от места своего базирования и перехватывать вражеские самолеты.

Также Су-27 имеет эффективную систему защиты от электронной борьбы, что позволяет истребителю работать в сложных условиях, где вражеская электронная борьба может помешать работе электронных систем самолета.

Фактически Су-27 считается одним из самых мощных и универсальных самолетов в мире, способным выполнять различные задачи и защищать воздушное пространство.

Самолет обладает высокой надежностью и эффективностью в выполнении задач, что позволяет использовать его в боевых условиях.

Технические характеристики

Длина — 21,9 м.

Ширина — 14,7 м.

Высота — 5,93 м.

Вес — 30 тыс. кг.

Мощность — 12 500 лошадиных сил

Максимальная скорость — 2 500 км/ч.

Максимальная дальность полета — 3 530 км.

Вооружение — 1×30-мм автоматическая пушка ГШ-30-1 и 10 подвесных точек для разнообразного оружия.

Базовый Су-27 оснащён парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф с форсажными камерами. Масса двигателя — 1530 кг.

Стоимость нового Су-27 для военных нужд составляет около $30-40 млн. Цена истребителя зависит от многих факторов: страна-производитель, год выпуска, техническое состояние, модификация и комплектация.

Стоимость б/у Су-27 также может варьироваться от $10 до 20 млн.

