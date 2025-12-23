Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2026 года останутся фиксированными.

Тарифы на свет с 1 января 2026 года

Тарифы на свет с 1 января остаются фиксированными, поэтому суммы в платежках будут зависеть от количества потребленных киловатт. Единый фиксированный тариф на электроэнергию для населения во время отопительного сезона составляет 4,32 грн/кВт∙ч.

До 30 апреля 2026 года украинцы, которые отапливают жилье электричеством, при потреблении до 2000 кВт/ч в месяц смогут платить по льготному тарифу – 2,64 грн/кВт. Сверх лимита стоит – 4,32 грн/кВт.

Стоит отметить, что изменение стандарта напряжения с 220 В до 230 В не повлияло на тарифы.

Отдельные категории украинцев, в частности лица с инвалидностью, участники боевых действий, пенсионеры в сельской местности и другие социально уязвимые группы, могут получить скидки на электричество от 25% до 100%.

Тарифы на воду с 1 января 2026 года

23 декабря правительство обратилось в НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с вопросом об отсрочке изменения тарифов на воду для населения.

Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления. В то же время необходимо найти решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности водоканалов, ведь они также не должны накапливать долги.

К слову, напомним, что тарифы на воду для каждого водоканала различаются, поэтому информацию о цене следует уточнять у поставщиков.

Тарифы на газ с 1 января 2026 года

В октябре 2025 года правительство зафиксировало цену на газ для населения. Теперь до 31 марта 2026 года цена останется без изменений:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Фиксированная цена на газ сохранит стабильные тарифы для населения в течение отопительного сезона.

На сегодняшний день тариф на газ для клиентов Нафтогаза составляет 7,96 грн за кубометр (с НДС). Другие газопоставщики могут устанавливать стоимость газа для населения на уровне 7,79 – 9,99 грн за кубометр.

Цены на газ для населения в рамках годового тарифа:

ООО ГК Нафтогаз Украины – 7,96 грн;

ООО Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн;

ООО Тернопольоблгазсбыт – 7,96 грн;

ООО Прикарпатэнерготрейд – 7,98 грн;

ООО Галнафтогаз ЧП Окко Контракт – 7,99 грн;

ООО Львовэнергосбыт – 8,20 грн;

ООО Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн;

ООО Днепровские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн;

ООО Ритейл сервис ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

С 1 января 2026 года годовая плата за распределение газа будет формироваться на основе фактического потребления за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

При этом сами тарифы на распределение газа не изменятся — сумма в платежке может увеличиться или уменьшиться только из-за разницы в объемах потребления.

Что касается тарифов на распределение газа для бизнеса, то НКРЭКУ повысила их. Данное решение утвердили на заседании 19 декабря 2025 года.

Повышение в 2026 году будет происходить поэтапно — с 1 января и с 1 апреля.

Средневзвешенный тариф для небытовых потребителей с 1 января составит 2,3 грн/куб. м в месяц (с НДС), а с 1 апреля — 2,72 грн/куб. м в месяц. Таким образом с 1 апреля тарифы в среднем вырастут на 60,5%.

