В результате массированной вражеской атаки на объекты энергетической инфраструктуры 23 декабря произошло полное отключение электроэнергии на Запорожстали, что привело к аварийной остановке производства.

Об этом сообщает пресс-центр Запорожстали.

Запорожсталь остановила работу

Отмечается, что персонал предприятия своевременно отреагировал на отключение электроэнергии, поэтому удалось избежать техногенной аварии и снизить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет.

В настоящее время на предприятии Запорожсталь применяются оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы. Производство возобновится после полного восстановления внешнего энергоснабжения.

Ночью россияне запустили по Украине 635 ударных беспилотников и 38 ракет различных типов. Основной целью была энергетика. В результате атаки украинские атомные электростанции временно снизили мощность генерации.

Во Львовской области вражеские боевые беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры — там зафиксированы повреждения. В Ровенской области из-за повреждения энергетического объекта около 300 тыс. абонентов региона остались без света.

Фото: Запорожсталь

