Защищено: Что важно знать перед покупкой варочной панели

В первую очередь важно учитывать размеры встраивания — ширину, глубину и минимальную толщину столешницы. Эти параметры определяют, подойдет ли панель к подготовленной нише. Также стоит проверить общие габариты модели, чтобы она не мешала соседним шкафам, розеткам, кабелям или газовому выводу.