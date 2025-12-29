Накануне праздников многие украинцы стремятся поздравить защитников и родных, которые находятся в других регионах страны. Чтобы отправить подарки и теплые открытки, они активно пользуются услугами Укрпочты

Как работает Укрпочта 31 декабря и в первые дни нового года, читайте в нашем материале.

Как будет работать Укрпочта 31 декабря

Согласно официальной информации, график работы Укрпочты 31 декабря будет сокращенным. В среду, 31 декабря, все отделения будут работать до 16:00. Такой формат позволит клиентам забрать последние отправления 2025 года, а работникам — раньше завершить рабочий день и провести вечер с семьями.

В то же время 1 января, в четверг, сеть Укрпочты не будет обслуживать клиентов. Первый день нового года будет полноценным выходным для всех отделений без исключений. Уже со 2 января почтовый оператор возвращается к стандартному режиму работы по всей стране.

Итак, график работы Укрпочты на новогодние праздники 2026 года предусматривает сокращенный день накануне Нового года, выходной 1 января и возобновление обычного обслуживания со 2 числа.

В целом Укрпочта формирует график работы в праздничный период так, чтобы совместить удобство для клиентов и возможность для работников отпраздновать вместе с близкими.

В компании также обратились к украинцам с теплыми словами благодарности за доверие в течение года и пожелали мира, хороших новостей и связи с родными независимо от расстояний, заверив, что и в дальнейшем будут оставаться рядом в каждом уголке страны.

Фото: Укрпочта

