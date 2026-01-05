Во вторник, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасового отключения света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 6 января

Причина введения графиков отключения света одна и та же – последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам страны.

В то же время в Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что левый берег Киева, Бориспольский и Броварской районы с 1 января перейдут на стабильные графики электроснабжения.

Напомним, что российская атака на Киев и Киевскую область 27 декабря целенаправленно оставила регион без света. В результате вражеских ударов были повреждены теплоэлектроцентрали, трансформаторное оборудование и магистральные линии электропередач.

В результате ночной вражеской атаки по Киевской области в Славутиче применены аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось, что временно без электроснабжения остались почти 8,5 тыс. семей.