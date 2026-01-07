Министерство культуры Украины официально передало столичный костел святого Николая в безвозмездное пользование приходу Римско-католической церкви.

Согласно принятому решению, религиозная община сможет пользоваться храмом в течение следующих 50 лет.

Это событие стало результатом длительного диалога между государством и церковью, отметили в министерстве.

Решение призвано восстановить историческую справедливость, одновременно обеспечив сохранность памятника национального значения.

Накануне в костеле уже состоялись первые знаковые события – молебен за защитников Украины и Святая Месса по случаю Богоявления.

Условия передачи и обязанности общины

Передача храма состоялась путем подписания договора и акта приема-передачи между Национальным домом органной и камерной музыки Украины и религиозной общиной.

Отметим, что здание остается в государственной собственности, однако приход получает право использовать храм для:

проведения богослужений и религиозных обрядов;

молитвенных собраний и церемоний;

религиозного образования.

В то же время на католическую общину возлагается ответственность за содержание костела. Верующие обязуются поддерживать надлежащее техническое и санитарное состояние памятника, своевременно оплачивать коммунальные услуги, застраховать объект и строго соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

Позиция министерства и духовенства

Министр культуры Татьяна Бережная назвала это решение точкой опоры, которая позволит начать восстановление здания и полноценное возвращение молитвы в эти стены.

В свою очередь, Апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас отметил, что этот день является примером единства народа, церкви и государства на сложном пути испытаний.

Передача костела также учитывает интересы художественного сообщества. Сейчас Минкульт активно работает над проектом Дом музыки. Продолжается подбор подходящего объекта государственной собственности, куда сможет переехать Национальный дом органной и камерной музыки Украины.