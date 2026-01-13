Люди, ухаживающие за лицом І группы инвалидности, имеют право на помощь от государства.

Какую помощь по уходу за лицом с инвалидностью І группы можно получить в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Ежемесячная компенсационная выплата

Порядок представления и оформления документов, назначения и выплаты этой компенсации утвержден постановлением Кабмина Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Сейчас смотрят

Получить эту выплату могут лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, гражданами пожилого возраста с когнитивными нарушениями или неизлечимо больными.

Оформить помощь можно в одном из подразделений по вопросам социальной защиты населения или в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов по месту жительства или пребывания лиц, которым предоставляются социальные услуги.

Для назначения компенсации физическое лицо подает следующие документы:

заявления о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;

заявления о согласии получать социальные услуги (от лица с инвалидностью І группы);

декларации о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) по форме, утвержденной Минсоцполитики. В декларации также указывается информация о составе семьи физического лица, осуществляющего уход;

копии справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

копии решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании недееспособным лица, которому предоставляются социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;

копии решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которому предоставляются социальные услуги по уходу.

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.

— Размер выплаты исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц и среднемесячным совокупным доходом физического лица, предоставляющего социальные услуги, за один квартал, предшествующий месяцу, являющемуся предыдущим месяцем обращения с заявлением о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Ежемесячные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І или II группы вследствие психического расстройства

Ежемесячная денежная выплата предоставляется лицу, постоянно проживающему с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, и ухаживает за ним.

— Размер пособия рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц, — говорится в статье 5 закона Украины О психиатрической помощи.

Чтобы получить помощь, нужно подать пакет необходимых документов уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей общины или должностным лицам центра предоставления административных услуг.

Необходимые документы:

заявление на назначение выплаты;

документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением социальной помощи;

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которой осуществляется уход.

Надбавка на уход за лицом с инвалидностью I группы

Согласно статье 3 закона Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка на уход за ними в размере:

Лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы — 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января 2026 года – это 5 190 грн).

Лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн).

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет назначается одному из родителей, усыновителю, опекуну или попечителю, который не работает, не учится, не проходит службу, не занимает выборную должность и фактически осуществляет уход за лицом с инвалидностью.