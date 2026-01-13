Какие льготы имеют лица с инвалидностью третьей группы: полный перечень
К третьей группе инвалидности относятся люди, способные работать в облегченных условиях.
Чтобы получить льготы, в первую очередь нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины.
Список льгот для лиц с инвалидностью третьей группы — читайте в материале Фактов ICTV.
Кто имеет право на государственную социальную помощь
На государственную социальную помощь имеют право:
- люди с инвалидностью с детства;
- дети с инвалидностью, которые не достигли 18 лет.
Если инвалидность с детства, то государство назначает пособие в 60% от прожиточного минимума, а на детей-инвалидов – 70%.
Такие люди могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если есть необходимый страховой стаж на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией в зависимости от возраста.
Пенсия назначается в размере 50% пенсии по возрасту.
Минимальная сумма выплат для лиц с третьей группой инвалидности, которые не работают, составляет 2 595 гривен.
Льготы работающим
Работодатели должны учитывать специальную реабилитацию при создании условий труда для людей с инвалидностью 3 группы.
Они должны выделить специальные рабочие места для их работы.
Из-за инвалидности работодатель не может отказать такому человеку в работе, если он подходит во все пункты требований. Такие люди устраиваются на работу без испытательного срока.
Им также предоставляются определенные льготы на отдых
- дополнительные два дня к ежегодному отпуску;
- отпуск без сохранения зарплаты (до месяца в году);
- для инвалидов войны еще один отпуск (до двух недель в году).
Льготы при получении образования лицам с инвалидностью с детства
- Талантливые дети-инвалиды учатся бесплатно в общих или специальных внешкольных музыкальных заведениях и заведениях изобразительного искусства
- Абитуриенты из числа детей-инвалидов, показавшие высокий результат при вступительных экзаменах, имеют право на зачисление вне конкурса в вузы. За этими студентами сохраняется соцпомощь и выплачивается стипендия в полном размере (если ее назначат).
Жилищные льготы
Такие лица имеют право на оборудование различными приспособлениями жилых помещений, где они проживают.
Существуют льготы для детей с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Они имеют право получить в первую очередь жилье и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению экспертизы они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.
Инвалиды также имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.
Скидки на лекарства
На льготных условиях они могут получить:
- средства реабилитации (протезы и т.д.),
изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы глаз).
- автомобили, кресла с электроприводом – при наличии соответствующего медицинского заключения.
Они могут получить право на бесплатные лекарства, если размер пенсии не превышает минимального. Но это касается только лекарств по рецептам и в случае амбулаторного лечения.
Транспортные льготы
Дети с инвалидностью и сопровождающие их люди могут бесплатно ездить в городском транспорте (это не касается такси). Для этого нужно иметь удостоверение.
Лица с инвалидностью и сопровождающие их лица имеют право на 50% скидку стоимости проезда на железнодорожный и городской транспорт.
Чтобы получить такой проезд, киевлянам нужно оформить в Ощадбанке карточку киевлянина.